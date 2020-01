Liceu hace públicos más 16 000 documentos, entre programas de mano y fotos

Más de 16 000 documentos del Liceu, entre programas de mano y fotografías, están a disposición de la ciudadanía a partir de este mes, gracias a una base de datos que, de momento, repasa los últimos 20 años, pero se irá ampliando hasta reunir toda la información disponible de la historia del teatro.

El director general del Liceu, Valentí Oviedo, ha anunciado este martes que espera que el trabajo se pueda completar en dos años y hacer pública toda la documentación en 2022 con motivo del 175 aniversario del teatro de la ópera barcelonés.

De momento, la base de datos ya cuenta con 16 394 documentos, que aportan información sobre 9892 profesionales, 4944 personajes, 20 912 funciones y 722 obras, lo que supone cerca de tres millones de registros.

Estos documentos digitalizados son el fruto de la investigación de Jaume Tribó, maestro apuntador del teatro desde 1975 y apasionado liceista que, "desde antes del incendio de 1994", empezó a preocuparse por "reunir datos, bucear en los archivos y preguntar dudas a los grandes conocedores, la mayoría de ellos lamentablemente ya fallecidos", según ha explicado.

En colaboración con el Archivo de la Fundación Gran Teatre del Liceu, Tribó ha compilado la totalidad de espectáculos que se han representado en el Liceu desde 1847 hasta la actualidad, ha elaborado la ficha artística de cada función y ha llevado a cabo un vaciado sistemático de las noticias y anécdotas que recogía la prensa barcelonesa alrededor de cada representación.

De momento, solo se han hecho públicos los datos y anécdotas de los últimos 20 años, pero Tribó tiene mucha información del primer Liceu, aquel que en 1847 estuvo "varias semanas programando circo, malabaristas y forzudos, hasta que llegó la primera ópera".

"Era un Liceu muy diferente, como demuestran los anuncios que he encontrado en los que pedían al público que no entrara con perros, que no tarareara las melodías, que no llevara el compás con el abanico y que no diera el pecho dentro del teatro", ha comentado.

"Este trabajo lo empecé por propia iniciativa en 1993, cansado de que los turistas, sobretodo los americanos, me preguntaran cosas que no sabía responder con exactitud", ha recordado.

"Me preguntaban mucho por Caruso, porque se decía que había actuado en el Liceo y había sido abucheado -añade-, y ciertamente Caruso interpretó 'Rigoletto' y la prensa dice que desafinó y fue reprendido".

"Caruso se enfadó y no quiso hacer un 'bis' de 'La donna è mobile' (en aquella época era habitual hacer bises en la ópera) y el público insistió hasta que se vio obligado a hacerlo", asegura.

Estas y otras anécdotas antiguas se podrán leer en la exhaustiva base de datos que el Liceu ha empezado a elaborar y que irá haciendo pública por orden cronológico.

A través de internet, los usuarios ya pueden buscar información por títulos, profesionales, compañías o teatros productores, para saber, por ejemplo, cuántas veces se ha representado una obra concreta en el Liceu, quién ha cantado en cada función, cuántas anulaciones ha habido y en qué fecha ha debutado cada artista.

"Nuestro objetivo es que este instrumento pueda ser útil tanto para el público en general como para los estudiosos de la ópera", ha señalado la responsable del Archivo del Liceu, Helena Escobar.

Para seguir avanzando en la digitalización y difusión de toda la información relacionada con el Liceu, se ha creado un instrumento llamado "Documenta la escena", que permite a los usuarios aportar sus conocimientos para identificar las imágenes disponibles o las personas que aparecen en ellas.

Además, el Liceu ha pedido una subvención al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Comisión Europea para poder trabajar de una manera más profesional y no tan voluntariosa como hasta ahora.