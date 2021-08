Un libro cuenta en imágenes la restauración del Pórtico de la Gloria

El libro Pórtico de la Gloria. Una Restauración explica, a través de 150 fotografías, las más de 50.000 horas de trabajo para la recuperación del esplendor de esta obra maestra del siglo XII.

Según informa en un comunicado la Fundación Barrié, que presenta este volumen junto a la editorial Assouline, las fotografías elegidas, muchas de ellas inéditas, muestran el dramático estado en el que se encontraba la obra antes del inicio del proyecto, los trabajos de intervención realizados y sus avances para, finalmente, presentar el resultado final.

Una serie de imágenes del antes y después en páginas enfrentadas permite apreciar la belleza de las esculturas esculpidas en piedra con sus abundantes motivos decorativos y policromía conservada.

La edición de coleccionista, perteneciente a la serie Legends de Assouline, está limitada a mil ejemplares de gran formato, fabricados a mano en un taller de encuadernación de Italia y presentados en un estuche revestido de seda. Sus dimensiones son de 35x28x4 centímetros y 3,55 kilos.

El volumen se abre con un prólogo escrito por Gaël de Guichen, miembro del Comité Científico del Proyecto de Conservación Preventiva y Restauración del Pórtico de la Gloria, quien también es asesor del Director General de ICCROM (The International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property). EFE

