Lia Piano: "En mi familia había culto a la libertad y antipatía a los dogmas"

Irene Dalmases

Lia Piano, responsable desde 2004 de la Fundación Renzo Piano, vive y trabaja entre París y Génova. Ahora, debuta en la narrativa con "Planimetría de una familia feliz", una obra que surge tras vender la casa de la ciudad italiana en la que nació y vaciar lo que allí se había acumulado durante cuarenta años.

Responde las preguntas de Efe a través del correo electrónico y deja claro que no todo lo que cuenta en esta historia es autobiográfico, aunque sí reconoce que el regalo "más bonito" que le ha hecho este volumen es poder volver a ser una niña de seis años, junto a un padre que dibuja el mundo y construye un velero en el semisótano; una madre, montada siempre sobre unos tacones, rodeada de libros; dos hermanos; una niñera y muchos animales.

Publicada por Seix Barral en castellano y Empúries en catalán, Piano -hija del arquitecto Renzo Piano- comenta que el telón de fondo de la novela "es una ciudad de provincias a mediados de la década de 1970, con la modernidad a las puertas, con una sociedad muy conformista".

En la estela de "Mi familia y otros animales", de Gerald Durrell, la novelista narra la peripecia de una familia de tres hijos, Marco, iniciándose en la pubertad; Gioele, con una tartamudez incontrolable y pasión por la química, y Nana, la niña pequeña, narradora de lo que ocurre, con unos padres diferentes a los de otros niños de la escuela y una particular niñera calabresa, Concepita Maria.

"Me interesaba -prosigue la escritora- contar el microcosmos de esta familia, su mundo, que tiene reglas distintas e incompatibles con el resto de la sociedad. No todo es autobiográfico, pero sí lo son, desde luego, el culto a la libertad de mi familia y el hábito del razonamiento crítico, la antipatía por los dogmas".

Descubre que la idea de escribir esta historia nació en el momento en el que se puso a la venta la villa, con un jardín infinito, en una colina de Génova, en la que vivió de pequeña, y pensó que tenía que despedirse de ella de alguna manera.

Es por ello, también, que trata a la casa como a "un auténtico personaje o, más todavía, como el único personaje que existió de verdad"."La describo con una precisión absoluta", indica.

Ahonda en este punto: "Necesitaba un principio que diera orden a todo, y elegí la planimetría de la casa. Pero narro con la mirada de una niña de seis años. Vamos, que ha sido un largo salto atrás en el tiempo".

Familia autárquica, que acaba recibiendo la tutela de una asistenta social, porque desde fuera no se entendía la forma en la que vivían, Lia Piano reflexiona en 2021 sobre el hecho de que esa "autarquía es el secreto, pero también la condena de la familia" que ha narrado.

Asevera que "ellos se bastan a sí mismos". "Esto -continúa- lo escribo tal cual en la novela: 'Lo perdíamos todo, a todas horas, pero nos traía sin cuidado. Todo lo que necesitábamos estaba entre esas cuatro paredes'".

Sin embargo, prosigue, "lo importante no es eso sino, ¿qué ocurre cuando una familia autárquica se ve obligada a encajar en el mundo?". "He tratado de dar una respuesta, que es el final de la novela", señala, que tiene mucho que ver con un barco bautizado "Nitroglicerina".

Sobre el entrañable personaje de Concepita Maria, indica que "cada personaje de esta familia ha existido de algún modo, pero ha sido transfigurado. Ha sufrido una especie de proceso alquímico de transformación. Concepita Maria, la niñera, es la única que tiene un objetivo claro: llegar a mañana".

"Y su personaje -prosigue- me ha permitido cumplir el sueño de todo escritor: inventar una lengua, puesto que habla un dialecto que no existe, o que al menos no existía todavía".

En cuanto al amor fraternal que transmiten estas páginas, Lia Piano precisa que "cualquiera que haya tenido hermanos conoce la mezcla explosiva de complicidad, celos y sintonía profunda que se crea en las familias numerosas".

Esa mezcla, en su opinión, está aquí amplificada puesto que los tres hermanos "se parecen entre sí, pero son distintos a todos los demás niños. Y se defienden como pueden: conseguirán fingir ser 'normales' para librarse de la asistente social".

En cuanto a los progenitores de ficción, mantiene que el personaje de la madre está construido "sobre la ligereza". "He tratado de describir un personaje que no tiene peso. Casi no toca el suelo, se manifiesta en el sonido de los tacones por la casa, en sonrisas repentinas, en el pasodoble bailado por los pasillos", afirma.

En cuanto al padre, dice que es "lo contrario, desmonta las cosas, quiere entender cómo funcionan. Ni uno ni otro enseñan jamás mediante la palabra, sino sólo con el ejemplo. En cierto modo es una familia-laboratorio".

Toda la novela está tamizada por un particular sentido del humor y la ironía, porque cree que tienen "un poder subversivo enorme", y es, asimismo, un homenaje a su profundo amor por los animales. "Podrían haber sido muchos más: he excluido por completo a los gatos. Para ellos creo que escribiré una novela aparte", concluye Piano, que no duda en que volverá a sentarse ante el ordenador para pergeñar nuevas historias. EFE

id/ml/jlg