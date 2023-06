Les Arts propone un viaje por las Poéticas del destino con 12 títulos de ópera y zarzuela

Les Arts de Valencia propone un viaje por las diversas Poéticas del destino a través de los 12 títulos de ópera y zarzuela que conforman la programación de la temporada 2023-2024, entre ellas "Rusalka", de Dvorak, "Un ballo in maschera", de Verdi, "Maria Stuarda", de Donizetti, o "La dama de picas", de Chaikovski.

En total, habrá cuatro espectáculos de danza, ocho programas sinfónicos, cuatro conciertos de música barroca, cinco veladas de Lied, tres recitales de grandes voces del momento, cinco sesiones con figuras del flamenco, dos estrellas de la escena internacional para ilustrar las músicas del mundo y cinco representantes de la música valenciana más actual.

El destino en sus múltiples interpretaciones vertebra cada una de las 12 citas líricas: el destino incierto en el alegato feminista de Woman at Point Zero de Bushra El Turk, o en la magistral La dama de picas de Chaikovski; el destino y su perspectiva histórica en un nuevo capítulo de la Trilogía Tudor en Maria Stuarda o en la zarzuela Pan y toros de Asenjo Barbieri; el destino de consecuencias no deseadas en la exuberante Rusalka, y la radiante belleza de Orfeo ed Euridice de Gluck.

El destino inexorable está también presente en la poliédrica Die Zauberflöte (La flauta mágica); el implacable destino en una de las óperas más apreciadas de Verdi: Un ballo in maschera; el destino vivido como una condena y un castigo en Tránsito de Jesús Torres, o su visión alegre y juguetona en The Fairy Queen, de Purcell.

Les Arts és Òpera será un completo itinerario por la historia del género operístico, el Barroco en sus manifestaciones en España (Los elementos); el clasicismo (Orfeo ed Euridice y Die Zauberflöte); el bel canto (Maria Stuarda); el nacionalismo musical español (El retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla) y checo (Rusalka); el romanticismo ruso (La dama de picas), además de la creación más contemporánea en el ámbito internacional (Woman at Point Zero, ) y nacional (Tránsito).

Cuatro de estos título son nuevas producciones: Maria Stuarda, Rusalka y dos de ellas con su estreno absoluto en Les Arts: Tránsito, en un montaje del valenciano Carles Alfaro, y Un ballo in maschera, en la visión del joven director sevillano Rafael Villalobos, de clara proyección internacional.

Doris Soffel compartirá escenario con expertos como Arsen Soghomonyan, Elena Guseva y Roman Burdenko en La dama de picas, de la misma manera que el poderoso Sarastro de Stephen Milling ejercerá de guía para los prometedores Giovanni Sala y Gyula Orendt.

Prosigue la Trilogía Tudor con su trío protagonista: Eleonora Buratto, Silvia Tro Santafé e Ismael Jordi en "Maria Stuarda", y un cuarteto de estrellas culminarán el último gran Verdi inédito en Les Arts: Anna Pirozzi, Francesco Meli, George Petean y Marina Monzó en "Un ballo in maschera".