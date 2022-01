Leonor Bonilla: nuestro país tiene muy buena cantera y mucho talento joven

Rafael Peña

La soprano andaluza Leonor Bonilla, una de las intérpretes nacionales más prometedoras y reconocida con el Premio Ópera 21 al mejor cantante revelación en el 2020, ha asegurado que esta rama del arte tiene en España "muy buena cantera y mucho talento joven" aunque sí es cierto que la mayoría busca "las oportunidades que hay en otros lugares como Italia".

En una entrevista con Efe en Ceuta, donde esta noche ha cantado junto a la Orquesta Ciudad de Sevilla dirigida por Jerome Ireland, Leonor Bonilla (Sevilla, 1987) ha destacado que nuestro país tiene "muchas voces buenísimas junto a los artistas consagrados".

En esta carrera ha entendido que la mayoría "quiere cantar en casa pero hacer carrera fuera, es decir, hay que tener un equilibrio y está en los programadores culturales mantener el producto nacional".

La cantante de ópera, que debutó en 2014 con el rol de Servilia de la Clemenza di Tito en Valladolid, ha reconocido encontrarse en un momento "tranquila, muy en forma y con ganas e ilusión de seguir haciendo más cosas y tener más roles ya que acabo de debutar con la producción 'I Capuleti e i Montecchi' en el Teatro Maestranza de Sevilla que ha sido un éxito".

La época de la pandemia está afectando también a la ópera "pese a que, a veces, los partidos políticos toman unas medidas que no necesariamente traen el bien a los demás porque se ha demostrado que la cultura sigue siendo segura, no hay contagios en los teatros y en los espacios culturales se puede estar igual de seguros que en un avión".

Por ello, ha abogado porque "se siga reactivando la vida cultural con las medidas de seguridad para que la gente acuda a los teatros tranquilos y seguros y que los que viven del arte puedan seguir alimentando a sus familias".

En su éxito juega un papel importante "rodearte de personas que te apoyen, te entiendan y te ayuden en los momentos de gran dificultad y sacrificio porque tenemos muchas renuncias a nivel personal y familiar, de ahí que necesitamos siempre un consejero o un maestro que nos ayude a seguir progresando".

La intérprete tiene un amplio repertorio que abarca desde el barroco al romanticismo aunque donde se encuentra más a gusto "es el bel canto italiano pero también canto barroco que es con la que me siento más cómoda y me gusta más expresarme".

A nivel vocal la andaluza ha afirmado que tiene "muchas voces a las que admiro, una de ellas es Mariella Devia que para mí es un referente y a nivel estilístico y personal mi maestro Carlos Aragón que es director de orquesta".

Leonor Bonilla ha comentado a Efe que se inició en este arte "por casualidades de la vida o el destino porque empecé en la danza y unas circunstancias me llevaron a estudiar magisterio musical, surgió la oportunidad de aprender música coral y descubrí que me gustaba mucho cantar. En el 2010 tuve una fractura en un pié y me centré en el canto hasta el día de hoy".

A nivel profesional sus próximos objetivos están fuera de España. "Tenía que estar en Pekín con un proyecto pero la pandemia se ha cancelado y ahora estaré un mes en Japón con 'Romeo y Julieta' y luego vuelvo para hacer 'Un ballo in maschera' de Verdi en la ópera de Las Palmas".

La sevillana ha reflexionado que ser soprano requiere "constancia y disciplina, cuidarse mucho, estar continuamente estudiando y mantenerte activa con ganas porque es una carrera apasionante".

En su primera visita a Ceuta, la artista ha agradecido este tipo de oportunidades "porque para todos los artistas ha sido un año súper difícil, con muchas cancelaciones, reajustes de programaciones y reducción de caché, por lo que para nosotros está siendo una época más complicada de lo normal pero yo no me puedo quejar porque se me han caído muchas cosas pero he seguido subiéndome al escenario y eso es un regalo que aprecio y doy las gracias cada día", ha añadido la soprano.