León de Aranoa: "La curiosidad es mi motor a la hora de escibir"

Fernando León de Aranoa dice que la curiosidad es el motor "más importante" que le mueve a la hora de escribir y que hacer una película es tener una larga conversación sobre un tema eligiendo un argumento atractivo con el que se tenga implicación para así hacer el proceso "más interesante".

El director de "El buen patrón", la película que representará a España en la próxima edición de los Óscar, ha visitado hoy la Escuela Universitaria de Artes TAI, donde ha participado en un encuentro con alumnos junto con Almudena Amor, que encarna a Liliana en la película.

A la hora de crear los personajes, León de Aranoa ha manifestado que le gusta imaginar una historia sin pensar en nadie, para no caer en el error de escribir para un actor concreto y que, luego, no quiera hacer la película. No obstante, reconoce que a veces se le "mete el actor en la cabeza". Le pasó con Candela Peña en "Princesas" y le ha pasado también con Javier Bardem en "El buen patrón".

Para sus primeras decisiones creativas, León de Aranoa confiesa haberse preocupado mucho por el "cómo se hacen las cosas", algo que luego lo sustituyó por el "qué quiero contar". Hasta que se deshizo de esos pensamientos y llegó al "porqué", que es la pregunta que, según el director, "realmente te conecta con la historia".

Además, se define como un "guionista que dirige" y siempre da a este elemento un gran peso, mientras que lo que más le cuesta encontrar, confiesa, es el tono. En "El buen patrón", el punto de partida está, según ha manifestado, en su experiencia cuando trabajó como dibujante en una agencia de publicidad, experiencia que asegura que no podía despojar del humor.

Por su parte, Almudena Amor, que protagoniza la película junto a Javier Bardem, sintió responsabilidad por querer "estar a la altura de los grandes". Sin embargo, ha corroborado que León de Aranoa es un "buen patrón" y nunca se sintió menos gracias a su labor de dirección. Asimismo, ha explicado que es muy "instintiva" a la hora de preparar un papel. En "El buen patrón" interpreta a Liliana, un personaje en el que se transformó después de leer, entender y observar todo lo que le rodeaba, hasta empatizar y encarnar a esa nueva persona, ha explicado.

En cuanto al rodaje, León de Aranoa dice priorizar a los actores por encima de los planos "sofisticados". Y, al igual que la actriz, también se considera muy instintivo, ya que cada actor tiene una forma diferente de trabajar y a él le gusta mucho ensayar hasta encontrar el canal de comunicación adecuado con cada intérprete.