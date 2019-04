La lengua en campaña: “elegido presidente”, no “elegido como presidente”

Con los verbos elegir, nombrar, denominar, declarar y otros de parecido sentido se prefiere no utilizar como para introducir el complemento, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

POR QUÉ

El Diccionario panhispánico de dudas señala que ese empleo de como, que en estas construcciones funciona a modo de preposición, se considera un anglicismo que conviene evitar.

USOS NO RECOMENDADOS

Pedro Sánchez fue elegido como presidente con 180 síes, 169 noes y una abstención.

Casado fue elegido como presidente del partido.

Rivera aprovechó para adelantar algunas medidas que impulsaría siempre que salga elegido como presidente del Gobierno en las próximas elecciones generales del 28 de abril.

USOS RECOMENDADOS

Pedro Sánchez fue elegido presidente con 180 síes, 169 noes y una abstención.

Casado fue elegido presidente del partido.

Rivera aprovechó para adelantar algunas medidas que impulsaría siempre que salga elegido presidente del Gobierno en las próximas elecciones generales del 28 de abril.

¿Y ELECTO?

En los regímenes no presidenciales, como el español, solo se puede hablar en sentido estricto de presidente electo cuando este ya ha sido elegido por el Parlamento y todavía no ha jurado su cargo, ya que entretanto no es sino un simple parlamentario. En estos casos, por consiguiente, resulta preferible hablar de futuro/virtual presidente.

MÁS RECOMENDACIONES

La página web de la Fundéu BBVA ofrece un "Cuaderno de campaña" (www.fundeu.es/cuaderno-de-campana/) con más recomendaciones lingüísticas relacionadas con los comicios del 28 de abril.

La Fundéu BBVA (www.fundeu.es), que trabaja asesorada por la Real Academia Española y cuyo principal objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación, cuenta con la colaboración, además, del Instituto Cervantes, la Fundación San Millán, Accenture y Prodigioso Volcán. EFE