La lengua en campaña: 12 claves para la jornada electoral (y las siguientes)

Con motivo de la jornada electoral de mañana y el periodo poselectoral, la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA, ofrece las siguientes doce claves lingüísticas:

LA JORNADA ELECTORAL.

1 .- "28A" y "28-A" (con o sin guion) son formas validas de referirse a la jornada electoral, aunque la tendencia actual es la de prescindir del guion.

2 .- Las elecciones del 28 de abril son las "duodécimas", "decimosegundas" o "décimas segundas" de la democracia, pero no las "doceavas".

3 .-"Recuento", "escrutinio" y "cómputo" son válidas para referirse a al comprobación de cuántos votos ha recibido cada candidatura.

EL DÍA DESPUÉS.

4.- "Poselectoral" se escribe en una sola palabra y preferiblemente sin "t", aunque también es válida la forma "postelectoral".

5.- "Debacle" es un sustantivo femenino, de modo que puede hablarse de "una debacle electoral", pero no de "un debacle electoral".

6.- Un "presidente electo" es el que ha sido elegido para el cargo, pero aún no ha tomado posesión. En un régimen no presidencialista como el español solo es adecuado usar esa expresión cuando el candidato ya ha sido elegido por el Parlamento y aún no ha tomado posesión. Mientras, es "futuro presidente" o "virtual presidente".

7.- Es preferible decir que alguien ha sido "elegido presidente" que "elegido como presidente".

8.- El presidente vive en "la Moncloa" (con artículo en minúscula) y no "en Moncloa".

9.- Un Gobierno de dos partidos es "bipartito"; de tres, "tripartito"; de cuatro, "tetrapartito", "cuadripartito" o "cuatripartito"; de cinco, "pentapartito"...

10.- Para referirse al sistema basado en dos grandes partidos se emplea la forma "bipartidismo". Siguiendo ese patrón, para los sistemas con tres partidos principales se usa "tripartidismo", con cuatro "tetrapartidismo" (también "cuatripartidismo" u "cuadripartidismo"), con cinco "pentapartidismo"...

11.- Para referirse a un Ejecutivo formado por muchos partidos, a veces sin siquiera afinidad ideológica, se usa la expresión "Gobierno Frankenstein" con iniciales mayúsculas y preferiblemente entre comillas.

12.- Cuando alguien no cumple lo prometido, "incumple algo", no "incumple con algo".

MÁS RECOMENDACIONES.

