Leceaga cree que ganar el Fernando Lara "demuestra que los sueños se cumplen"

La escritora vasca Alaitz Leceaga, ganadora del 26 Premio Fernando Lara de novela con Hasta donde termina el mar, ha asegurado que el hecho de que ella haya conseguido ganar un premio tan prestigioso es una prueba de que los sueños se cumplen.

Así lo ha explicado en el Real Alcázar de Sevilla tras recoger el premio de este año, dotado con 120.000 euros y cuyo fallo se ha hecho público hoy, premiando a la tercera obra de una escritora que ha situado a sus personajes en un pequeño pueblo vasco llamado Ea.

A sus 39 años, se ha felicitado de que se haga con el premio alguien relativamente joven que ha conseguido captar la atención del jurado.

Siempre me he sentido atraída por las historias, perderme por las páginas de los libros, llevarme por los personajes de la mano, y no hace mucho descubrí que yo misma quería escribir mis historias y que los lectores fueran conmigo de la mano y mis personajes, ha dicho.

La ganadora del prestigioso premio ha señalado que era un sueño precioso, especial, pero hoy estoy aquí en este lugar precioso y demostrando que los sueños, sí, pueden cumplirse.

Ha concretado, sobre su novela, que no fue casualidad situarla en el pueblo con el nombre más corto de todos los pueblos de España, tomando como base un naufragio con 50 fallecidos, y una chica que aparece en la playa sin recordar nada del pasado, y es igual que una chica que desapareció en el mismo pueblo 20 años antes.

La ganadora del premio ha subrayado su satisfacción por la consecución del galardón, porque pensar en un premio literario es la corona, la consagración de escribir.

Alaitz Leceaga se caracteriza por ser una experta en realismo mágico, que ha publicado, como novela, El bosque lleva tu nombre y Las hijas de la tierra.

La escritora vasca toma el relevo de Gonzalo Giner, ganador de la edición de 2019 con La bruma verde.

A la edición de este año se han presentado 387 novelas originales, en el marco de un premio que se celebra en el marco del acuerdo de colaboración entre la Fundación AXA y Grupo Planeta para el desarrollo y fomento de la cultura en Andalucía, cuya obra ganadora será publicada por Editorial Planeta.

El Jurado de esta edición, que se reunió el pasado 14 de julio para estudiar las obras finalistas, ha estado compuesto por Fernando Delgado, Pere Gimferrer, Ana María Ruiz-Tagle y Clara Sánchez, con Emili Rosales como secretario.

Todas las novelas presentadas originales e inéditas procedentes de todo el mundo, con 168 procedentes de España y más de 50 de países extranjeros, la mayoría del continente americano.