LCD Soundsystem seduce en el regreso de la música a Kobetas con el BBK Live

Juan José Gutiérrez

La música ha vuelto a sonar en el monte Kobetas tras años de silencio por la pandemia en un Bilbao BBK Live que ha contado en la primera de sus tres jornadas con LCD Soundsystem, que ha cautivado al público del festival con su propuesta musical.

Los asistentes a esta primera jornada del festival también han disfrutado de Placebo, que se encuentra de gira con su reciente disco Never let me go, la cantante andaluza Zahara, la banda femenina Ginebras y la cantautora estadounidense Phoebe Bridgers, entre otros artistas.

LCD Soundsystem ha ofrecido en el Bilbao BBK Live la única actuación prevista en un festival europeo en la que ha interpretado algunas de las piezas más destacadas de su repertorio con las que han puesto a bailar a las miles de personas que se han agolpado frente al escenario principal.

Con James Murphy al frente, los estadounidenses han desplegado esta noche toda la fuerza de su inconfundible propuesta, en la que conjugan la energía del punk con el funk y el disco y que llevan poniendo con éxito en escena durante dos décadas, para contagiar de ritmo al público.

Y no ha resultado complicado dejarse llevar desde el mismo inicio de la actuación en la que han encadenado Get Innocuous!, I can change y un energético Daft Punk is playing at my house, que han extendido a lo largo y ancho del recinto un rotundo manto sonoro.Han seguido derrochando energía con You wanted a hit, Tonite y con la potente Tribulations mientras los asistentes disfrutaban de la velada, unos bailando, otros simplemente escuchando al grupo neoyorquino que no ha dejado ningún resquicio para tomar aliento.

Para la parte final, James Murphy y los suyos se han guardado, entre otras, Losing my edge, Home, New York, I love you but youre bringing me down y Dance yrself clean, que han incrementado más la energía, y, como colofón, All my friends para dar un deslumbrante cierre a su paso por el Bilbao BBK Live.

La actuación de Placebo, justo antes de LCD Soundsystem en el segundo escenario, ha sido otra de las destacadas en esta primera jornada del festival gracias a la energía y profesionalidad desplegada por el grupo británico que ha complacido al público que ha seguido el concierto.

La banda liderada por Brian Molko se encuentra de gira para presentar su reciente disco Never let me go, que ha tenido protagonismo en el inicio de la actuación, con los temas Forever Chemicals y Beautiful James.

Los nuevos temas han brillado al lado de los clásicos de la banda, como For what it's worth, uno de los más coreados por sus seguidores, Too many friends, The bitter end o Infra-red, en la parte final de una actuación que los británicos han cerrado con su versión del magnífico Running up that hill de Kate Bush.

La cantante andaluza Zahara ha subido sus canciones de melodías pop arropadas por sintetizadores al escenario principal del festival, donde la cantautora ha brillado al atardecer con temas como Taylor, Merichane, La bestia cena en casa y Berlín U5, con el que ha concluido una actuación para recordar.

Ha sido una jornada con presencia destacada de las mujeres, entre ellas la cantautora estadounidense Phoebe Bridgers que ha repasado, en una actuación notable, algunos de los temas de su último trabajo, Punisher, como el que da título al disco, Chinese satellite o Moon song.

Las encargadas de estrenar el escenario principal del festival han sido Ginebras, con su pop desenfadado de letras irónicas hecho para la diversión y el disfrute, que han coincidido en horario con la australiana Stella Donnelly, que ha mostrado su singular voz y su capacidad para enganchar al público.

Este viernes, en la segunda jornada del festival, actuará The Killers, que regresa al Bilbao BBK Live tras su concierto de 2017 ante 40.000 espectadores que abarrotaron el recinto, Lori Meyers, Supergrass, Stromae, Bomba Estéreo e Inhaler, entre otros.