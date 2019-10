Las sorprendentes novedades de "House of the Dragon", la primera serie derivada de Juego de Tronos

"House of the Dragon" será la primera serie derivada ("spin-off") de "Juego de Tronos" y se centrará en la historia de la Casa Targaryen, informó este martes la cadena HBO.

Este anuncio llegó muy pocas horas después de que HBO cancelara sus planes para otra serie derivada de "Juego de Tronos", que iba a protagonizar Naomi Watts y que no convenció a los responsables de la cadena tras rodar su primer episodio (conocido en la industria como piloto, que sirve para ofrecer una impresión previa antes de decidir si sale adelante una hipotética serie).

En el caso de "House of the Dragon", HBO ha decidido dar luz verde a la serie directamente y saltándose la fase piloto.

"'House of the Dragon', una precuela de 'Game of Thrones', llegará a HBO", dijo hoy la cuenta oficial de Twitter de "Juego de Tronos", que se despidió este año de los espectadores tras ocho espectaculares y exitosas temporadas que la convirtieron en un fenómeno histórico de la pequeña pantalla.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.



The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm