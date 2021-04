Las Sister Sledge darán en Marbella su único concierto de este año en España

El legendario grupo estadounidense de soul y música disco Sister Sledge, actuará el 30 de julio en el nuevo Marbella Arena de esta localidad malagueña, según han anunciado los organizadores, en el que hasta el momento es su único concierto en España este año.

Las hermanas de Filadelfia (Pensilvania) Kim, Debbie y Kathy, junto a la ya fallecida Joni, han formado parte de las principales listas de éxitos musicales desde que saltaran a la fama con su primer trabajo en 1979, el icónico álbum "We are Family" y convertirán este recinto en una gran pista de baile, señala el comunicado de la organización.

Intérpretes de algunos de las canciones más populares de todos los tiempos, las Sister Sledge interpretarán en este auditorio algunos de sus temas más universales como Lost in Music, He's the Greatest Dancer, Thinking of You o la propia We are Family.

Junto a la confirmación del concierto de las Sister Sledge, el Marbella Arena ha avanzado también que contarán con el espectáculo The Elton John Experience, el 26 de junio, y el Legends Forever: El Concierto, el 22 de julio.

En The Elton John Experience" la Orquesta Sinfónica de Málaga interpretará junto al pianista Paul Maxwell, también conocido como The Piano Man, algunos de los temas más conocidos del emblemático artista británico, entre los que destacan Tonight o Funeral for a friend.

Por su parte, el Legends Forever: El Concierto ofrecerá la oportunidad de rendir tributo a grandes leyendas de la música como Elvis Presley, Frank Sinatra, Madonna, Amy Winehouse, Abba, John Lennon, Michael Jackson, Bee Gees o Ray Charles en una producción de más de dos horas que contará, también, con un fragmento de la mítica película "Grease", concluye el comunicado. EFE

