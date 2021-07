Las Sister Sledge aplazan a 2022 su primer y único concierto en España

El grupo estadounidense de soul y música disco Sister Sledge ha aplazado al 2022 el primer y único concierto que tenía previsto celebrar en España el próximo 30 de julio en el auditorio de Marbella Arena (Málaga).

La promotora del grupo ha optado por cancelar esta actuación y retrasarla al verano que viene debido a la situación actual y las continuas restricciones de viajes derivadas de la crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus, según han explicado a Efe fuentes del Marbella Arena.

Las Sister Sledge, que se suman así a la larga lista de artistas americanos que han pospuesto este año sus giras europeas, cuentan entre sus temas más universales con Lost in Music, He's the Greatest Dancer o Thinking of You.

El grupo de las hermanas de Filadelfia (Pensilvania) que Kim, Debbie y Kathy formaron a principios de los setenta junto a la ya fallecida Joni, ha sido parte de las principales listas de éxitos musicales desde que en 1979 saltaron a la fama con su icónico álbum We are Family.

La temporada estival en Marbella Arena arrancó este mes y por el escenario del que los organizadores esperan convertir en el mayor espacio multicultural de la Costa del Sol han pasado ya Dani Rovira, Niña Pastori o La Chirigota del Selu.

Entre sus próximas citas destacan las actuaciones del artista catalán Loquillo y el cantaor toledano Israel Fernández, joven promesa del flamenco, que lo hará acompañado por el guitarrista jerezano Diego del Morao. EFE

