De las salas a los salones, el coronavirus se lleva la música a otra parte

Javier Herrero.

Pese al cierre de salas y la cancelación de la práctica totalidad de conciertos en epicentros culturales como Madrid y Barcelona a causa del coronavirus, lejos de apagarse, la música en vivo ha encontrado un aliado en el "streaming" y cobijo en los salones de los artistas para proseguir desde casa con la magia del directo.

Rozalén, Andrés Suárez, Carlos Sadness... El número de músicos que se apuntan a esta alternativa a estar callado son más numerosos con cada día de autoencierro y Twitter se inunda con anuncios de "shows" más o menos espontáneos bajo etiquetas como "#YoMeQuedoEnCasa" o "#CuarentenaFest".

Todo comenzó con Jorge Drexler, a quien la suspensión de un concierto en Costa Rica no silenció. El uruguayo agarró la guitarra y a través de Facebook Live ofreció su directo desde el mismo teatro, pero en una perspectiva inédita que mostraba a su espalda el patio de butacas completamente vacío.

"Ya volverán los abrazos y los besos dados con calma", cantó el oscarizado artista como parte de una composición inédita inspirada por esta crisis que se está cebando con el mundo de la música en vivo, especialmente en Italia.

En Milán precisamente tendría que haber actuado esta semana el pianista gaditano Manolo Carrasco. Ante la imposibilidad de ofrecerlos cara a cara, recurrió al "streaming" para emitirlos desde el teatro municipal de Benalup Casas-Viejas (Cádiz).

Siguiendo esos arranques espontáneos han llegado otros más organizados, como Yo me quedo en casa Festival, el primer festival musical íntegramente digital que tendrá lugar desde hoy y a lo largo de este fin de semana con la colaboración de Rozalén, Andrés Suárez, David Otero, Sofia Ellar, Dani Fernández, Marta Soto, Alfred García, Funambulista, Marwan o Carlos Sadness, entre muchos otros.

"Se me ocurrió la idea al ver un tweet de Georgina hablando sobre un directo que iba a hacer para tocar unos temas. Artistas, mánagers y discográficas se han volcado para que tengamos un cartel inmejorable. Lo hemos montado en cuestión de horas y en apenas una tarde teníamos todo el calendario cubierto", ha explicado su creador, Franchejo Blázquez.

Durante las tres jornadas de tarde-noche de este viernes, sábado y domingo y una sesión especial vermut en el mediodía del sábado, cada artista realizará un directo desde su propio perfil de Instagram a una hora establecida (señalada en el cartel oficial del evento) y tendrá media hora para tocar unos temas.

No son los únicos, pues casi a la par ha nacido "Cuarentena Fest", que desde el próximo lunes 16 de marzo y hasta el 27 de marzo ofrecerá diariamente conciertos de más de una treintena de artistas alternativos, entre los que se encuentran Cariño, Marcelo Criminal, Pavvla o Evripidis And His Tragedies.

"No queremos que la música pare y músicos y sellos independientes de este país nos hemos unido para seguir ofreciendo cultura en estos tiempos difíciles", explica en su web oficial el manifiesto de creación, en el que se expone "una filosofía clara: la música no se detiene, ni siquiera en tiempos tan duros como este".

De manera individual, otros artistas han manifestado su intención de seguir esta tendencia, como Javier Ruibal. El Premio Nacional de Músicas Actuales ha convocado a sus seguidores a través de sus redes este sábado a las 18 horas y desde ya se encuentra solicitándoles su canción favorita para armar el repertorio.

Y para quienes busquen otro tipo de música, algunas de las grandes casas de ópera del mundo se han apuntado igualmente a la modalidad. El Teatro Real de Madrid, por ejemplo, mantendrá las funciones de los días 17, 19, 20, 22, 23 y 25 de marzo de "Aquiles en Esciros", que se harán a puerta cerrada y sin público.

Todos los abonados y poseedores de entradas para alguna de estas funciones podrán seguirla a través de la plataforma de vídeo MyOperaPlayer. Además, la del día 27 de marzo se emitirá en directo para toda España por La 2 de TVE.

Asimismo, la Staatsoper de Berlín retransmitirá este jueves en directo y de forma gratuita en las webs oficiales de la radio berlinesa RBB y de la Staatsoper Unter den Linden "Carmen" bajo la dirección de Daniel Barenboim a partir de las 19 horas.