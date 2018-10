Las películas de Jamie Lee Curtis y Nicolas Cage, protagonistas del Festival internacional de Cine Fantástico en Madrid

El Festival internacional de Cine Fantástico, que se celebrará entre el 23 y el 27 de octubre en Madrid, inaugurará y clausurará con la premiere de 'La noche de Halloween', la secuela directa de Halloween de Carpenter protagonizada por Jamie Lee Curtis; y 'Mandy', la última cinta de Panos Cosmatos, en un descenso a los infiernos del personaje interpretado por Nicolas Cage, respectivamente.

De este modo, el director del festival, Sergio Molina, y su productor, José Luis Alemán, han presentado este martes 16 de octubre los más de 50 títulos que componen la programación de Nocturna Madrid, con una Sección Oficial a Competición con títulos como 'What Keeps you alive', de Colin Miniham; 'Heretiks', dirigida por Paul Hyett; o por primera vez en la competitiva del Festival, una película de animación japonesa: 'Mirai, mi pequeña hermana', de Hosoda

En cuanto a 'La noche de Halloween', se trata de un filme que vuelve a traer al espectador a uno de los psicópatas que conforman el animalario del mal en la historia de la cinematografía de terror, el "impredecible" personaje de Michael Myers. Además, "sacia la curiosidad" de un público entregado al contar con el regreso de Jaime Lee Curtis nuevamente en el papel de Laurie Strode, quien "logró escapar de la matanza en la noche de los muertos" hace cuatro décadas.

"La película, que promete el sabor del original dirigido a un público nuevo que debe esperar sorpresas hasta el final de los créditos, se afianza en la metaficción, manteniendo la esencia perturbadora del mal en estado puro bajo una máscara aterradora, con guiños a la primera de Carpenter, una banda sonora esencial y ángulos de cámara que aseguran acelerar el pulso del espectador cuando pierde de vista a Myers", explica Molina. "Los que vayáis a ver la película de clausura lo vais a flipar, la amaréis, la odiaréis, pero no os dejará indiferente", ha señalado en relación a 'Mandy'.

Asimismo, el creador de 'Chucky, el muñeco diabólico', "Don Mancini", recibirá durante el festival el Premio Maestro del Fantástico y ofrecerá una Masterclass en la Sala Berlanga de la Fundación SGAE, nueva sede del Festival junto con Cinesa Proyecciones y Cineteca Madrid. "Estamos premiando a alguien que ha creado un icono, y poder ver en pantalla grande un clásico como Child's Play con él en la misma sala nos parece una oportunidad increíble", comenta Molina.