Las nuevas películas de Almodóvar, Albert Serra y Oliver Laxe participarán en el Festival de Cannes

Las nuevas películas de Pedro Almodóvar, Xavier Dolan, Terrence Malick, Bong Joon-ho y Ken Loach, entre otros cineastas, competirán por la Palma de Oro en la próxima edición del Festival de Cannes, que también tendrá presencia española en 'Un certain regard' con las nuevas cintas de Albert Serra y Oliver Laxe, según ha anunciado el director del certamen, Thierry Frémaux.

El director manchego competirá en la 72 edición del certamen cinematográfico francés, que se celebrará del 14 al 25 de mayo, con su nueva película 'Dolor y Gloria'. Ésta será la sexta vez en la que Almodóvar compita por la Palma de Oro --galardón que todavía no ha conseguido--.

'Julieta' fue su última película a concurso en Cannes en 2016 tras 'Todo sobre mi madre' (1999), ganadora del Premio al Mejor Director; 'Volver' (2006) ganadora del Premio al Mejor Guión y Premio a la Mejor Interpretación Femenina (ex-aequo para todo el reparto femenino de la película); 'Los abrazos rotos' (2009) y 'La piel que habito' (2011).

A esta cinta se suman 'Matthias & Maxime', de Dolan; 'Sorry We Missed You', de Loach; y 'A hidden life', de Malick; así como la ya anunciada 'The dead don't die', de Jim Jarmusch.

Asimismo, Bong acudirá con 'Parásite'; Marco Bellocchio, con su thriller de la mafia 'Traitor'; Jean-Pierre y Luc Dardenne con 'Ahmed'; el director brasileño Kleber Mendonça Filho, con 'Nighthawk'; Aranud Desplechin con 'Roubaix, Une Lumiére' o Ira Sachs, con 'Frankie'.

En esta competición también estará la película 'Gomera', última ficción del director rumano Corneliu Porumboiu y que tiene al Silbo Gomero como protagonista de una trama que gira en torno a la liberación de un empresario rumano de la cárcel utilizando este lenguaje.

Fuera de la sección oficial, se han anunciado títulos como los de 'Too old to die young - North of Hollywood, west of hell', de Nicolas Winding Refn o 'Diego Maradona', de Asif Kapadia. También estará 'Rocketman', película sobre la vida del cantante Elton John y protagonizada por Taron Egerton y Bryce Dallas Howard.

Habrá proyección especial de la cinta 'Tomasso', de Abel Ferrara o 'Family romance', de Werner Herzog. Mientras, la 'Juana de Arco' de Werner Herzog, 'Chambre 212' de Christophe Honoré, 'O que arde', de Oliver Laxe o 'Dylda', de Kantemir Balagov, serán algunas de las protagonistas de la sección 'Un certain regard', en la que también estará el nuevo trabajo del catalán Albert Serra, 'Liberté'.

NETFLIX, OTRA VEZ FUERA

Por último, Netflix tampoco participará este año en el festival, a pesar de haber intentado llegar a un acuerdo con la dirección del certamen. La plataforma en streaming rechazó cumplir con los requisitos impuestos por el certamen y tampoco presentará películas fuera de competición.

El festival tiene como uno de sus requisitos que las películas que entren en competición en Selección Oficial tengan distribución en cines en Francia, algo que la plataforma no quiere cumplir.