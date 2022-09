Las musas de Hitchcock y Sofía Loren inspiran a Andres Sarda y Redondo Brand

La firma Andres Sarda ha presentado este jueves una colección lencera inspirada en las musas de Hitchcock, mientras que Redondo Brand ha estudiado el estilo de Sofía Loren para confeccionar unas prendas que, con sus luces y sombras, están listas para exhibirse en una alfombra roja.

Núria Sardá, directora creativa de la firma, Andres Sarda, ha recurrido a referencias cinematográficas para presentar este jueves en la pasarela madrileña una lencería en la que la diversión ha permitido ver la ropa interior de "Maléfica", sensual en negro, a una dulce y pícara "Caperucita Roja", embarazada.

Treinta propuestas con una modelo de excepción, Nawja Nimri, que se confiesa seguidora de la marca. La actriz ha abierto y cerrado el desfile donde la fantasía se ha situado frente a clásicos de la marca, que también ha presentado un baño íntimo.

"Una colección diversa que conecta con las nuevas generaciones", ha dicho a Efe Nuria Sardá, y una puesta en escena y piezas muy visuales, pensando en una comunicación dirigida a las más jóvenes.

Satisfecha con el resultado de la colección, Sardá asegura que está dispuesta a seguir al pie del cañón. "Hemos salido de una crisis sanitaria que nos ha perjudicado económicamente y entramos en otra, pero hay que seguir haciendo cosas", comenta argumentando que las ventas, de momento, no se han resentido.

Siguiendo la estela cinematográfica, Jorge Redondo, director creativo de Redondo Brand, presenta su segunda colección en la "fashionweek" madrileña con Sofía Loren como inspiración.

"He analizado su trayectoria y su estilo y creo que así es cómo se vestiría ahora", comenta sobre la reinterpretación de los diseños de la actriz italiana este diseñador, cuyos diseños son habituales en las alfombras rojas.

Redondo utiliza el encaje en casi todos los estilismos de esta colección, lo que ha supuesto un reto para él.

El creador extremeño se apartada de volúmenes excesivos, "que me han llegado a saturar", en favor de siluetas más lánguidas, cortadas sobre satén de seda a las que incorpora blondas metalizadas.

Una propuesta "versátil" en la que combina tonos como "azul klein" y turquesa, amarillo intenso y el negro, un color del que no es admirador, "pero que vuelve con fuerza".

La emoción es el hilo conductor del nuevo trabajo de Juan Duyos, quien se inspira en Estonia para crear piezas de grandes volúmenes con las que celebra sus 25 años en la moda.

"Estoy feliz cosiendo, nunca he pensado en hacer otra cosa, disfruto de mi curro hasta en los momentos malos", cuenta el diseñador antes del desfile.

Consciente de que la moda española es complicada, hace tiempo decidió ubicarse en la costura y hacerlo "despacio y con calma", dice Juan Duyo, que recuerda sus inicios con un velo negativo, "todo era comparaciones en peyorativo".

Pero hoy, Juan Duyos, al timón de su firma, Duyos, se siente "feliz" y afronta el futuro con respeto. "Se habla de crisis, cuando llegue veré qué hago, no me voy a poner en lo peor", añade el diseñador, quien cuenta que "tengo un velero, no un trasatlántico, y es fácil de manejar, vivo sin miedo".

A lo largo de esto 25 años, Juan Duyos (Madrid, 1968) ha expandido su actividades y ha ido introduciendo en su taller colaboraciones con firmas fuera de lo que se entiende por moda, como turismo o gastronomía, pero que él con gran olfato ha sabido llevar a su terreno, una costura con estilo propio y reconocible.

El desfile, protagonizado por bailarinas de la Compañía Nacional de Danza (CND), dirigidas por la coreógrafa, Mar Aguiló, ha recibido el aplauso del público.