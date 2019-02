Las mujeres cineastas no rompen el techo de cristal tras el Goya a Mejor Dirección Novel

La 33 edición de los Premios Goya, que se celebrará este sábado 2 de febrero en Sevilla, no cuenta con ninguna mujer entre los nominados a Mejor Dirección, aunque sí son mayoría entre los aspirantes a Mejor Dirección Novel, categoría en la que compiten Celia Rico ('Viaje al cuarto de una madre', Andrea Jaurrieta ('Ana de día'), Arantxa Echevarría ('Carmen y Lola') y César Esteban Alenda y José Esteban Alenda ('Sin fin').

La ausencia de las mujeres entre los ganadores de los premios más importantes ha sido una constante en los últimos años y de hecho en la pasada edición, la película de Isabel Coixet 'La librería' consiguió el tercer Goya a Mejor Película para un largometraje dirigido por una mujer, después de los galardones que obtuvieron las cintas 'Te doy mis ojos', de Icíar Bollaín, en 2004 y 'La vida secreta de las palabras', de Coixet, en 2006.

En dirección, también Coixet ha sido una de las tres directoras que ha recogido un cabezón en la historia de estos premios, que se remontan al año 1987. Junto a ella, ganadora en 2018 con 'La librería' y en 2003 con 'La vida secreta de las palabras', también ha sido reconocido en pasadas ediciones el trabajo de Pilar Miró (en 1996, por 'El perro del hortelano') e Icíar Bollaín (en 2003, por 'Te doy mis ojos').

No obstante, entre los largometrajes que podrían conseguir el Goya a Mejor Película sí figura 'Carmen y Lola', dirigida por Arantxa Echevarría, que competirá con 'Campeones', de Guillermo Fesser, 'El reino', de Rodrigo Sorogoyen, 'Entre dos aguas', de Isaki Lacuesta, y 'Todos lo saben', de Asghar Farhadi.

La vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (CIMA), Virginia Yagüe, ha manifestado a Europa Press la "alegría" que supone la nominación de tres mujeres, pero ha lamentado que en otras categorías "prácticamente desaparecen". Esto, a su juicio, "constata" que "las mujeres cineastas tienen muchos problemas para afrontar su segunda o tercera película".

"La salida puede no estar tan mal, pero hay verdaderos problemas para consolidar trayectorias", ha advertido Yagüe, quien también llama la atención sobre la mujer en los contenidos cinematográficos, sobre los que ve necesario un estudio.

En esta misma línea, Celia Rico, nominada a Mejor Dirección Novel por 'Viaje al cuarto de una madre', calificó recientemente ante los medios de "orgullo" estar en esta edición de los Goya y, más en concreto, en una categoría donde por primera vez las mujeres son mayoría. "Es un motivo de celebración, pero ahora toca que se consoliden después de la ópera prima".

Por su parte, Andrea Jaurrieta, directora de 'Ana de día' --también nominada a Mejor Dirección Novel--, cree que este predominio femenino en la categoría es "un símbolo del cambio". "En realidad, las tres películas de esta categoría no son muy grandes y es un síntoma de que no apuestan tanto dinero con mujeres. Pero viene una nueva generación", ha señalado Jaurrieta.

POCAS MUJERES EN LA FICCIÓN

La vicepresidenta de CIMA ha lamentado en declaraciones a Europa Press la presencia "muy baja" de las mujeres en los Premios Goya, en los que un año más reivindicarán la escasa presencia de mujeres en el cine con abanicos rojos y el lema "más mujeres", así como abanicos rojos con el mensaje "ni una menos" para denunciar la violencia machista.

En el terreno cinematográfico, Yagüe opina que "los datos de este año son especialmente malos" y ha advertido de que "el índice va bajando".

Según ha indicado, los datos del Ministerio de Cultura referentes a 2018 revelan que de los 187 largometrajes estrenados en 2018 "solo 36 están dirigidos por mujeres", lo que supone un 20 por ciento del total, cuatro puntos menos que en 2017. Además, ha apuntado que de los 36 largometrajes, 17 son de ficción y el resto son documentales, un género que tiene "un recorrido menos visible".

En cuanto al diálogo que mantiene CIMA con el Gobierno, Yagüe ha indicado que está realizando un trabajo "muy activo" con el ICAA para "impulsar medidas de acción que reviertan los datos y hagan que se hable de igualdad consolidada".