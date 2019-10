Las "excentricidades" de Mónica Naranjo, número 1 en ventas en España

Mónica Naranjo se ha convertido en número 1 en ventas en España con "Mes Excentricitès Vol. 1", su última y compleja producción discográfica, que incluye en realidad solo cuatro temas originales y diversas reinterpretaciones de los mismos.

La catalana no pierde fuelle y sigue con la primera entrega de una planteada trilogía musical la estela de sus anteriores trabajos, ya que también alcanzó la máxima posición con la ópera rock "Lubna" (2016) y "4.0" (2014), en los igualmente se propuso salir de su "zona de confort".

La lista oficial que publica Promusicae este martes con los datos correspondientes a la semana del 11 al 17 de octubre arroja otras novedades importantes y poco cercanos a la comercialidad, como el debut en el número 2 de Fuerza Nueva, la banda conformada por Niño de Elche y Los Planetas.

El último estreno de la semana en una posición destacada pertenece a "Never Boring", colección en varios formatos que reúne el trabajo en solitario de Freddie Mercury. Cierra el "top 10".

Por este orden, esos diez primeros puestos de la clasificación lo completan "Salto al color" de Amaral, tercero por delante del recopilatorio "Sabina 70" de Joaquín Sabina, "Abrazos" de El Arrebato y "El mal querer" de Rosalía, que cumple 50 semanas en lista.

"Per la bona gent" de Manel, que fue el número 1 la anterior semana, baja al séptimo lugar, por delante de "El milagro" de Viva Suecia y la reedición de "Abbey Road" de The Beatles.

En la lista de los discos más escuchados en plataformas de "streaming", el oro es para el debut en el mercado de la confluencia de Rich Music LTD, Sech, Dalex, Justin Quiles y Lenny en "The Academy", por delante de "Nuclear" de Leiva (segundo) y "Hollywood's Bleeding" de Post Malone (tercero).

Completan el "top 10": "When We Fall Asleep, Where Do We Go?", de Billie Eilish; "Oasis", de J Balvin y Bad Bunny; "Comanchería", de Los Chikos del Maíz; "Spoiler", de Aitana; "Balas perdidas", De Morat; "Per la bona gent", de Manel (única coincidencia con la lista de ventas) y, en décima posición, "Homerun" de Paulo Londra.

La mayor subida, no obstante, es para "Oques grasses" de Fans del Sol, que pasa del decimosexto al undécimo lugar.

En cuanto a las canciones de mayor éxito, se mantienen inamovibles los primeros puestos. Así, en el número uno figura continúa tras 13 semanas en lista "China" de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, J Balvin y Ozuna; en el dos, "Yo x Ti, Tú x Mí" de Rosalía y Ozuna, y en el tres, "Adicto" de Tainy, Anuel AA y Ozuna.

No perder de vista el ascenso de "Indeciso", de Reik, J Balvin y Lalo Ebratt, de pasa del decimoséptimo lugar al séptimo.