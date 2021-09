Las ayudas de apoyo al sector cultural pasan el primer trámite del Senado

La Comisión de Cultura del Senado ha dado luz verde hoy al dictamen del informe de la ponencia que modifica el Proyecto de Ley Real por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social de la covid-2019.

Con 28 votos a favor y la abstención de Vox, este proyecto de ley procedente del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, ha salido adelante con la incorporación de diez enmiendas del PSOE. Será el próximo miércoles, en el pleno del Senado, cuando este proyecto se tramite como ley para su posterior aprobación en el Congreso de los Diputados.

En concreto, entre las enmiendas del partido socialista destacan la que hace referencia a las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias; y la que modifica la duración del Programa de apoyo al evento "Automobile Barcelona".

Respecto a la primera, el importe de la deducción por inversiones en producciones españolas de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental a que se refiere el apartado 1 del artículo 36 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, no podrá ser superior al resultado de incrementar en un 80% el importe máximo cuando se trate de producciones realizadas en Canarias.

Asimismo ha quedado ampliado hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo de vigencia la declaración de "evento excepcional de interés público" del salón "Automobile Barcelona".

Durante la defensa de las enmiendas, el senador popular Miguel Lorenzo ha lamentado que no se hayan admitido las presentadas por su partido y ha criticado que haya pasado año y medio desde que se aprobara este Real Decreto de medidas urgentes en el Congreso de los Diputados.

"Y hoy me encuentro que no hace ni una hora que se me vetan muchas de las enmiendas de mi partido. Entiendo que no me las aprueben, lo que no entiendo es que no se discutan en esta cámara porque eso va en contra de la Democracia", ha lamentado Lorenzo quien espera que se "mejore este trabajo" porque considera que no ha habido "debate".

Por su parte, y según ha explicado la senadora socialista María Jesús Serrano, este proyecto de ley contiene medidas "importantes para mantener" el contenido del tejido cultural.

"Supone mejorar las aportaciones de la sociedad civil en el sector cultural y el deporte, se crea un acceso extraordinario al desempleo de las personas que también trabajan en el sector cultural y que no estaban protegidas. Está dirigido a rescatar personas, en principio era una ley coyuntural pero se ha ampliado a la lucha contra la piratería o nuevas normas de Patrimonio", ha recordado sobre el contenido de este proyecto de ley que procede del real decreto aprobado el 5 de mayo de 2020 por el Gobierno.

Se refiere a que incluye modificaciones que "agilizarán la lucha contra la piratería, algo que el sector llevaba mucho tiempo reclamando", así como nuevos límites para la función social de las entidades de gestión.

Modificaciones como las de que Justicia, en un plazo "improrrogable de dos días" después de haber recibido la notificación de infracción de piratería emitida por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, tendrá que trasladar el expediente al Ministerio Fiscal, a la Administración, así como a los titulares de los derechos y libertades afectados.

Y también, como otro de los puntos más destacados de este proyecto de ley está la introducción de una nueva disposición adicional que hace referencia a los gastos de manutención y gastos y pluses de distancia por desplazamiento de los músicos.

Esta adición dice que cuando los músicos se desplacen a realizar actuaciones mediante contratos "de menos de cinco días" se computarán los gastos de manutención y los gastos y pluses de distancia por el desplazamiento de aquellos desde su domicilio a la localidad donde se celebre el espectáculo.