Lara Moreno: "La poesía es el dardo más afilado que tenemos"

La escritora y poeta sevillana Lara Moreno vuelve con "Tempestad en víspera de viernes", un poemario donde reúne todos sus versos, ésos "dardos afilados" que salen de "una especie de compuerta" y en los que aborda la maternidad, la ciudad o su día a día, temas que "caza al vuelo".

"La poesía es una especie de compuerta que sale, no los retoco, los corrijo mínimamente, son cosas que he cazado al vuelo, es una especie de verborrea, no la pulo, no la trabajo de antemano", ha contado Moreno (Sevilla, 1978) durante la presentación de este poemario publicado por Lumen y que reúne "La herida costumbre", "Después de la apnea", "Tuve una jaula", así como varias piezas inéditas, algunas compuestas durante la pandemia de 2020.

Un libro donde se concentran doce años de la poesía de esta sevillana que "durante muchos años" se ha "resistido" a llamarse poeta, pese a que para ella la poesía "es el dardo más afilado que tenemos, no es una huida, es un encontronazo y la he ido respetando poco a poco cada vez más".

"Nunca pensé que me iban a publicar la poesía reunida y, como cuento en la introducción de este libro, yo siempre he tenido este San Benito de decir que no soy poeta porque le tenía como mucho respeto y distancia a mi primer poemario. Pero en realidad, conforme van pasando los años, vas perdiendo la vergüenza y cuando vi el libro reunido vi un camino, ese que he ido recorriendo literariamente y vitalmente", ha dicho.

Por eso, en "Tempestad en víspera de viernes" Moreno dedica algunos poemas a su hija, a quien pide perdón porque son los "más tristes": "no sé si me lo perdonará algún día, pero espero que sepa entenderlo algún día", bromea.

Pero también, y en el caso de los inéditos, cuenta cómo vivió el confinamiento en Madrid, ciudad en la que vive. "Ciudad, me diste tantas cosas. No sé si volveremos a mirarnos las llagas", ha recitado Moreno durante la presentación.

Un verso que ha matizado con un lamento: "Pobre Madrid, en lo que se ha quedado. Cuando escribí ese poema tenía esperanzas de que a estas alturas el poema no tuviera sentido, pero mira".

Para la poeta, "dentro de la poesía están todas las artes, es pensamiento, puede ser ficción, es política, intimidad, es todo, y es como una forma de mirar", por eso considera que es "una especie de lugar en el mundo".

Un mundo que descubre en este poemario en el que no hay tantas lágrimas como las que, según ha confesado, suelta cuando escribe ficción. Aunque es la poesía el vehículo "más rápido" para llegar "a lo que quiere escribir".

Moreno es también autora de novelas y libros de relatos como "Casi todas las tijeras" (2004) o "Cuatro veces fuego" (2008).