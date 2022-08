Lang Lang interpretará obras de Bach y Schumann en el Festival de Santander

El pianista chino Lang Lang interpretará este lunes obras de Johan Sebastian Bach y Robert Schumnann en una de las citas más esperadas del Festival Internacional de Santander, que llega a su recta final.

El programa del concierto incluye una de las obras clave del repertorio pianístico, las "Variaciones Golberg" de Bach, y el "Arabesque" de Schumann.

Nacido en la antigua capital manchú, Mukden, Lang Lang es una de las figuras más destacadas y mediáticas de la música clásica y, según destaca el festival, se ha convertido además "en uno de los embajadores de las artes del siglo XXI más influyente y comprometido del mundo".

El New York Time le proclamó "el artista más popular de la música clásica" y es conocido por sus ideas poco convencionales que le llevan a acercarse a otros mundos musicales.

Así lo demuestran sus actuaciones en los Premios Grammy con Metallica, Pharrell Williams o Herbie Hancock, que han sido vistas por millones de espectadores.

En 2008 fundó Lang Lang International Music Foundation, con el objetivo de desarrollar a los grandes pianistas del mañana y de promover que la educación musical esté a la vanguardia de la cultura.

En 2013 fue designado por el secretario general de las Naciones Unidas como Mensajero de la Paz enfocado en la educación global.

Lang Lang empezó a tocar el piano a los tres años, y dio su primer recital público antes de cumplir los cinco.

Entró en el Conservatorio Central de Beijing con nueve, y ganó el primer premio en el Concurso Internacional Tchaikovsky para músicos jóvenes con trece.

Viajó a Philadelphia para estudiar con el pianista Gary Graffman en el Curtis Institute of Music y a los 17 le llegó su gran oportunidad, sustituyendo a André Watts en la Gala of the Century, donde interpretó el primer concierto de Tchaikovsky con la Chicago Symphony Orchestra bajo la batuta de Christoph Eschenbach.

El festival recuerda en un comunicado que su esfuerzo por atraer nuevas audiencias a la música clásica le ha traído "un reconocimiento enorme" en todo el mundo.

En 2016 Lang Lang fue invitado al Vaticano para actuar para el Papa Francisco I y también ha tocado frente a numerosos dignatarios internacionales, incluyendo cuatro presidentes de Estados Unidos. EFE

