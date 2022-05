Lagercrantz sobrevive a la tormenta de "Millenium" y regresa con "Obscuritas"

Después de sobrevivir a la "tormenta" que le supuso tomar el testigo de la saga "Millenium" tras la muerte de Stieg Larsson, David Lagercrantz ha hecho caso de una de sus pasiones infantiles, "Sherlock Holmes", para escribir "Obscuritas", un thriller político que es la primera entrega de una pentalogía.

Una nueva saga ésta (Destino) que saldrá a la venta mañana en todos los países de habla hispana y en la que el pulso de la narración lo llevan Hans Rekke, un catedrático de psicología especialista en interrogatorios y asesor de cuerpos policiales, y una joven policía, Micaela Vargas, hija de inmigrantes chilenos.

Una suerte de Holmes y Watson a los que el escritor sueco, según ha dicho este martes durante la presentación en España de la novela, ha tuneado para situarlos en el año 2003 y meterlos de lleno en la resolución del asesinato de un inmigrante afgano que huyó de Kabul tras ser torturado por los talibanes.

"Holmes era un personaje del que estaba enamorado por su capacidad de ver lo grande en lo pequeño, pero no me gustaba su soberbia, y en el personaje de Rekke la he sustituido por las dudas y por un interior tenebroso", ha explicado Lagercrantz acerca de este protagonista que, al igual que el detective inglés, también tiene una adicción: en este caso los opiaceos legales.

Sobre Micaela Vargas, ha matizado el autor, su intención era que fuera un contraste a la personalidad y el estatus social de Rekke: "Rekke viene de mi mundo, que es un mundo privilegiado, y me puse a pensar en el futbolista Zlatan Ibrahimovic (de quien escribió una biografía), que viene de un mundo en el que no te puedes permitir ser débil".

Así que primer conflicto sobre la mesa: las diferencias sociales. Pero Lagercrantz va más allá, y ha demostrado que el engranaje de su máquina literaria está en perfecto estado ya que detrás del asesinato de un refugiado afgano el lector comprobará que la fecha 2003 no es un capricho al azar, porque se trata del año donde "el mundo se empezó a romper".

"Antes del 11S éramos un mundo unido -ha añadido- y a partir de ahí empezaron unas guerras con consecuencias nefastas como la crisis de los refugiados, el Brexit o Donald Trump. Ahora vivimos en un mundo herido y la esperanza que teníamos se ha roto, por eso arranca en 2003 la novela porque es cuando Estados Unidos empieza a tener actuaciones que han sido devastadoras y desoladoras".

Se refiere el también periodista sueco (Solna, 1962) al hecho de que cuando Estados Unidos se dio cuenta de que sus "derechos humanos habían sido violados", ellos hicieron "lo mismo" cuando comenzaron a "torturar a presos" en cárceles donde reinaba la oscuridad y el frío.

"Esta novela se desarrolla antes de que supiéramos que habían torturado a prisioneros", ha añadido sobre el tema que hará acercarse al depresivo Rekke a Vargas y a un grupo de políticos y policías que no brillarán precisamente por su buena labor.

Con un discurso también crítico contra el régimen talibán y su afán de destruir todo lo que sea bello, como la música, Lagercrantz ha afirmado que tras "sobrevivir a la tormenta" que le supuso continuar con la saga "Millenium", ahora se va a centrar en esta nueva pareja de investigadores que no dejarán que las mentiras les "ahoguen".

Y, según ha avanzado, de la mano del personaje de la policía chilena, en sus próximas entregas Chile estará muy presente porque seguirá ahondando en la tortura, en este caso en la que se ejerció durante la dictadura de Pinochet.

"Durante mi infancia los refugiados que había en Suecia eran sobre todo de países que vivían dictaduras. Actualmente hay muchas personas que llevan las heridas de sus padres, aunque sean ya una segunda generación, y el personaje de Vargas me gusta mucho porque es la que baja a Rekke a la realidad", ha concluido.