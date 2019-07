Kings of Leon despliega un rock americano algo descafeinado en el FIB

Rosabel Tavera

Kings of Leon han desplegado su rock americano en la noche de sábado del Festival Internacional de Benicàssim en clave algo descafeinada en una noche en el que el público español se ha volcado con Belako y, sobre todo, con Carolina Durante.

Con una asistencia de público más baja que en 2018, el sábado no se han visto las largas colas en la carretera N-340 en la que habitualmente se viven atascos y en la zona VIP el ambiente era bastante más relajado de lo habitual.

La mayoría de los "fibers" esperaban como agua de mayo el concierto de Kings of Leon, que han compartido horario con la británica Jess Glyne (que actuaba también a las 23.00 horas pero en el escenario Carrefour), y han comenzado el concierto de manera tibia y con un sonido que no ha llegado a ser bueno en todo el concierto.

En clave quizá demasiado baja para un festival, los de Nashville sí han convencido a los fanes que abarrotaban el escenario principal pese a haber estado algo faltos de energía hasta bien avanzado el repertorio.

A las 21.30 horas, los cuatro amigos de Mungia (Vizcaya), que forman Belako salían con cierto nerviosismo al escenario después de que Melvin Benn, el director de FIB, asegurara que su actuación de 2018 fue la mejor de toda la pasada edición.

Así lo confesaban en un encuentro informal con la prensa en el que se mostraron agradecidos por el apoyo de Benn, empresario musical con gran trayectoria en la industria británica, y quien les ha impulsado y allanado el camino para tocar en Finsbury Park (en Londres, Reino Unido) en 2018 y este verano en otras dos citas británicas, los festivales de Reading y Leeds.

Antes de encerrarse a trabajar en su quinto trabajo, los vascos han elegido unas "pocas pero selectas" fechas para tocar durante el verano y hoy se han mostrado agradecidos al público que se ha acercado a verles al escenario Carrefour, aunque muchos de los asistentes se hayan cambiado de escenario media hora después del inicio para dirigirse hasta el Thunder Bitch donde comenzaba la actuación de los madrileños Carolina Durante.

Dispuestos a mejorar la actuación del año pasado, Belako ha facturado un concierto sin fisuras, altamente bailable, con una energía incombustible y haciendo gala de la buena relación que tienen entre ellos, sin la cual, según explicaban ellos mismos, "esto se acabaría".

Tras ocho años de carrera, la banda vizcaína tiene claro que han llegado hasta aquí con trabajo duro y afrontan el futuro sin cerrarse a nada.

En su set de hoy no han desaprovechado la ocasión para hacer una reivindicación contra la violencia machista al acabar la actuación con el tema "Over the Edge" y han recordado que "en este país se nos sigue violando y matando y no pasa nada".

Ante la prensa reivindicaban también la presencia de la mujer en la industria musical, no solo sobre el escenario, sino también detrás, ya que en el mundo de los técnicos y montadores apenas hay presencia femenina.

Quienes también se han mostrado agradecidos al público -y también repetían en el FIB por segundo año consecutivo- eran los Carolina Durante, que han asegurado que tocar en este festival es "un sueño".

Con una gran cantidad de público, posiblemente - y paradójicamente- el doble que para ver a Belako, los madrileños han demostrado que están de moda y el público patrio les ha acompañado en las canciones de su trabajo homónimo y, por supuesto, "Cayetano", que han dejado reservada para cerrar el set.

Al margen de la actuación del rapero británico AJ Tracey, la noche del FIB ha quedado rendida a los pinchadiscos no solo en el escenario South Beach Pool Party, sino también en el escenario Thunder Bitch y en el Carrefour con nombres tan apetecibles como Cora Novoa.

En el South Beach Pool Party el DJ castellonense El Goma -que regenta el club de Castelló Spoonful- ha recogido a miles de fibers venidos del concierto de Kings of Leon y que después han podido elegir entre muchos otros nombres como Joakim -que ha sustituido a Bakermat en el escenario principal-, Wisemen Project o Bawrut.