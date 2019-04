Kiko Veneno: "La música de vanguardia es para la gente joven"

Javier Herrero.

Kiko Veneno, el renovador que concentró el flamenco con la tradición musical de Frank Zappa y Bob Dylan, el que probó sonidos ochenteros, que en los 90 se echó un cantecito de rumba, pop y bossa y que en el nuevo siglo tanteó el ámbito "indie", vuelve a reinventarse en un disco tintado de electrónica.

"La música de vanguardia es para la gente joven, por definición", avisa antes de nada sobre las intenciones de "Sombrero roto" (Altafonte), su nuevo álbum de estudio. "Pero sí me gusta hacer música personal, que refleje mi vida y mis sentimientos, y en este caso quería darle sonidos contemporáneos", continúa en declaraciones a Efe.

Su hijo Adán López, que se ha metido en la piel de su prolífico padre para redactar en primera persona las reflexiones del libro que acompaña y contextualiza este lanzamiento, dice que "este disco tiene algo de excesivo".

"Para llegar a sitios satisfactorios, a veces hay que trabajar mucho, en un proceso confuso con pasos en falso en los que parece que retrocedes", señala al respecto José María López (Figueras, 1952), el músico nacido con un pie en Cataluña y otro en Cádiz.

Mientras que en "Sensación térmica" (2013) dejó los mandos de la nave al adalid del sonido "indie" Raül Fernández "Refree", quien moldeó un poco a su imagen y semejanza las canciones con "electrónica freak", en este caso ha sido Kiko Veneno quien ha dirigido todo el proceso.

En su propio estudio trabajó durante dos años y medio en las maquetas que prácticamente fijaron el aspecto de estos diez nuevos cortes, hasta el punto de que algunos elementos de esa etapa (en la que se coló hasta el ladrido de su perro) se encuentran en la mezcla final.

Durante la grabación, para darle coherencia y perfección técnica, se apoyó en una primera fase en Martín Buscaglia, con el que ya había trabajado en el previo "El pimiento indomable" (2014), y posteriormente en Santi Bronquio, quien le dio "otra capa de sonidos" nuevos, materializados por ejemplo en teclados techno.

"A mí me gustan todos los sonidos, porque lo que me interesa es esa búsqueda y la de texturas nuevas", afirma el autor de "Volando voy", antes de apuntar sobre esa continua exploración: "Nunca he llegado a encontrarme a mí mismo o quizás es que mi forma de encontrarme es no repetirme".

Más allá de los sonidos electrónicos, "Sombrero roto" es un mosaico de géneros que, entre los sencillos "La higuera" y "Vidas paralelas", ofrece un satírico "Autorretrato" en el que canta de sí mismo: "Soy feo y sin salero, todo me da miedo".

"Yo legado no dejo ninguno. Lo mejor que he hecho como músico es dedicarme a la música y disfrutarla, sentirla, levantarme cada mañana con una canción en la cabeza", dice humilde, al pedírsele que destaque algo positivo de su extensa e influyente producción.

Reciente cicerón por las veredas musicales de Sevilla y Cádiz en el programa de televisión "Un país para escucharlo", la boca se le llena de orgullo sin embargo cuando exalta las virtudes de la música andaluza.

"Tiene una impronta de alegría, de inmediatez, y es muy física y bailable, muy sentimental y muy hecha para afuera. Es muy vital. Hasta grupos nuevos como Pony Bravo, que para mí es de lo más interesante que ha surgido últimamente, también tienen esa impronta. Tienen un suelo muy rico sobre el que fructificar, por eso prosperan los experimentos hechos en Andalucía", destaca.

Renuente a hablar de política durante la promoción de sus discos, esta vez se ha instalado él mismo la tribuna con un corte titulado "Yo quería ser español".

"Es el soniquete de una canción que cantaba mi hijo Adán con 3 años mientras jugaba: 'Yo quería ser español y tirar una naranja al agua'. Es una frase ambigua que solo se le puede ocurrir a un niño, al que le da igual ser español o chino, y lo utilicé para hablar de otros temas, porque todo esto de la política también me parece un juego", explica sobre un corte que repite machaconamente que "el miedo es lo que da más dinero".

Aunque la gira oficial no empezará hasta después del verano, Kiko Veneno ofrecerá algunas actuaciones en los próximos meses con su banda clásica y con este "Sombrero roto" que, como cantaba hace años, deje pasar los rayos de sol. Así, este viernes estará en ICC WEEk de Ourense y, dentro del marco de Poetas del Rock, tocará en Los Jardines de Viveros de Valencia el 5 de julio.