Ken Loach: La extrema derecha está en marcha por culpa de la izquierda

El director de cine Ken Loach ha advertido este lunes en Valencia del "tiempo de peligro" que supone la vuelta de la extrema derecha, algo que ocurre "cuando la gente está desesperada" y la izquierda no sabe dar respuesta a los problemas de los trabajadores.

El director, que ha visitado la capital del Turia con motivo del 25 aniversario de su película "Tierra y libertad", ha criticado que la UE "ha representado, desde el principio, los intereses de las empresas y no de los trabajadores", mientras que la izquierda "no tiene una posición clara dentro de la Unión Europea" y es parte de su "responsabilidad por no haber actuado como debería.

"Si no nos ponemos en pie, las condiciones que nos esperan son terribles, como la explotación total, capitalismo y destrucción del planeta", ha asegurado el director de cine, quien ha declarado que en los tiempos que corren "la izquierda es la única posición que se puede tener para afrontar el problema de la alimentación y cuidar del medio ambiente".

Sobre sus recuerdos de los días de rodaje de la película "Tierra y libertad", ha comentado que se acuerda de la "gente que luchó en la guerra" y que seguía viva cuando se rodó la película, 60 años después de la tragedia.

Además, ha bromeado señalando que sufre una "opresión de jubilado" porque quiere dejar de trabajar, pero su equipo no le deja.

El cineasta ha participado este viernes en un debate sobre la solidaridad internacionalista en el Centro Cultural de La Nau, donde ha acudido acompañado por la actriz Rosana Pastor.

Mañana sábado, el director de cine realizará una visita, organizada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al pueblo de Mirambel (Teruel), donde rodó algunas escenas de la película.