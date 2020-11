Katy Perry y Aitana unen sus voces en "Resilient", una colaboración única

Resilient es el nuevo tema de Aitana y Katy Perry, una colaboración única en la que las artistas unen sus voces en inglés y español al ritmo de la base del Dj internacional Tiësto, en un tema que habla de la resiliencia y la actitud positiva frente a las adversidades.

Soy resiliente, nací para brillar, reza el estribillo de la colaboración, un remix del tema Resilient, perteneciente al álbum Smile de la estadounidense, y que llega como un hito en la carrera musical de Aitana, que en julio se declaraba fan de Katy Perry y alegaba que no era tan guay para hacer un tema con ella, para tres meses después cumplir un sueño.

Una canción con la que Aitana Ocaña sigue creciendo profesionalmente, en una carrera meteórica trufada de grandes proyectos profesionales, como el reciente doblaje de voz en Más allá de la luna, (Netflix), o su larga lista de colaboraciones con artistas como David Bisbal (Si tú la quieres), Morat (Presiento), o Sebastián Yatra (Corazón sin vida).

He estado cocinando un poco de sopa picante para el alma y he hecho una mezcla de Resilient, además he invitado a mi nueva amiga Aitana para traer una nueva perspectiva, escribía Katy Perry en una publicación de Instagram para dar a conocer la noticia, revolucionando las redes sociales, que ya bautizan al dúo de artistas en las redes como Aitanity.

La californiana, que saltó a la fama en 2008 con el tema I kissed a girl, es una de las voces más influyentes en el panorama musical estadounidense, y atesora, entre otros, cinco American Music Awards y catorce Peoples Choice Awards. Timbaland, Calvin Harris o Kanye West son solo algunos de los artistas con los que Perry ha colaborado a lo largo de su dilatada carrera musical, a la que ahora, llega la ex triunfita Aitana Ocaña.

Qué puedo deciresto es un sueño hecho realidad. Gracias de verdad Katy Perry y DJ Tiësto. De verdad adoro este remix. Qué increíble, de verdad, publicaba por su parte la catalana sobre la colaboración, una noticia que se da a conocer tan solo un día después del lanzamiento de su segundo disco, 11 Razones, que verá la luz el 11 de diciembre.