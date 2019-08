Katie Melua impregna Cap Roig con su voz sensible y elegante

La vocalista y guitarrista británica Katie Melua ha impregnado este sábado el escenario del Festival de Cap Roig, en Palafrugell, de su sensibilidad y elegancia interpretando las canciones de su doble CD "Ultimate Collection" (2018), con temas de sus siete álbumes de estudio.

Desde que debutó en 2003, Ketevan "Katie" Melua, de origen georgiano, se ha convertido en una de las artistas femeninas con más ventas en el Reino Unido, y no ha dejado de llenar salas de conciertos internacionales, emocionando a su público con su música, que abraza elementos del jazz, blues y folk.

Los más de 2.000 espectadores presentes esta noche en el Festival de Cap Roig, impulsado por la Fundación "la Caixa" y CaixaBank y organizado por Cliper's Live, entre los que se encontraban Luz Casal y Cepeda, han podido disfrutar de la voz dulce y potente de Melua, que ha iniciado el concierto con "Belfast", una canción sobre su experiencia en esta ciudad irlandesa.

Este tema, escrito por ella, formaba parte de las canciones incluidas en su álbum de debut, "Call Off the Search", lanzado en noviembre de 2003 y del cual también ha interpretado la que le daba nombre.

La cantante, que en declaraciones a Efe ha anunciado que está trabajando en un nuevo álbum que espera tener grabado a finales de año, y a la venta en 2020, ha ofrecido esta noche una de las canciones que incluirá su nuevo disco, "Maybe I dream it".

La exitosa artista, de 34 años, ataviada con un vaporoso vestido rojo hasta los pies, ha interpretado varios de los temas en solitario, con su guitarra, en un escenario minimalista sólo con una cortina formada con nueve hilos de luz, pero la mayor parte de las veces ha estado acompañada por los cuatro músicos de su banda, entre ellos, al bajo, su hermano.

Entre la veintena de temas que ha interpretado ha incluido "Nine Million Bicycles", uno de sus hits que, según ha dicho, "cuando lo canto la atmósfera cambia y las parejas se ponen cariñosas".

En su repertorio también ha escogido "Piece by Piece", tema que escribió tras un desengaño amoroso a los 21 años, y que al ver en las redes sociales cómo las jóvenes la versionan en la actualidad ha comprobado "el poder de la música".

No han faltado tampoco sus versiones de éxitos de otros artistas, como "Just like heaven", de The Cure; "Wonderful Life" de Black, "In my secret Life", del que ha calificado como uno de los mejores letristas en inglés, Leonard Cohen; o "Kozmik Blues" de Janis Joplin, canción con la que se ha llevado uno de los más largos aplausos de la noche.

La mezcla entre la potencia y la sensibilidad de su voz se han mostrado también en temas como "Plane song", canción que ha presentado explicando que, cuando era pequeña en Georgia, en tiempos de guerra, "quedaron muchos transportes abandonados, entre ellos aviones", y jugaban en ellos en el aeropuerto imaginando que volaban.

Asimismo, rememorando su Georgia natal, ha interpretado en georgiano "Tu ase turpa ikavi", (If you are so beautiful), y con "Closest thing to crazy" ha puesto fin a su actuación entre la ovación de la platea.

Ya en los bises, sola con su guitarra, su fuerza vocal y la luz de un foco sobre ella, ha regalado al público "I cried for you" y "Diamonds".

La banda se le ha sumado al final y, tras 90 minutos de concierto, Katie Melua se ha despedido con la que ha calificado como "mejor canción del mundo": "What a Wonderful World", un tema escrito por Bob Thiele y George David Weiss, estrenada por Louis Armstrong y editada por primera vez como sencillo en 1967.

Melua, que después de pasar por el festival gerundense actuará en Marbella el día 5, se ha mostrado "contenta con su actual gira porque cada concierto lo he sentido diferente".

La cantante ha precisado que ahora hace menos conciertos y más selectivos, y que Cap Roig, donde ya actuó en 2013, "es el lugar más extraordinario y precioso" para actuar.

Tras Katie Melua, el gran triunfador de los Grammy Latinos, Jorge Drexler, presentará este domingo en el Festival Jardins de Cap Roig "Silente", su concierto más íntimo.