Karra Elejalde y Enric Auquer, unidos por la gastronomía en "La vida padre"

Los actores Karra Elejalde y Enric Auquer son padre e hijo con dos maneras diferentes de entender la cocina en "La vida padre", una comedia culinaria dirigida por Joaquín Mazón que habla de la necesidad de "reconectar con las raíces" para poder evolucionar, han explicado este martes a Efe sus protagonistas.

El guion es de Joaquín Oristrell, un veterano de la comedia española, a partir de una idea del director: "Me pasó algo con mi padre que de repente conectamos y murió al poco tiempo", señala Mazón acerca del origen de esta historia sobre "relaciones paternofiliales que a veces no conectan" y "segundas oportunidades".

Rodada en Bilbao, la película, que llegará a los cines el 16 de septiembre, gira en torno a Mikel (Auquer), un joven y ambicioso chef, que en un momento de crisis, crítico para el futuro de su restaurante, se reencuentra con su padre (Elejalde), también cocinero, desaparecido hace 30 años y cuya reaparición pone patas arriba la vida de toda la familia.

Mazón, curtido en series como "Doctor Mateo" o "Con el culo al aire" y director de la comedia "Cuerpo de élite" (2016), que luego también fue serie, asegura que para este segundo largometraje siempre tuvo en la cabeza a Karra Elejalde, ganador de un Goya por "8 apellidos vascos".

"No fue tanto por '8 apellidos vascos' sino porque me recordaba a mi padre y cuando pensé quien podía defender esto con ternura, diversión, verdad y fuerza, sólo podía ser Karra, está muy divertido y muy de verdad y tiene una ternura que a mi me mata", señala.

El actor vasco tiene además una relación especial con el mundo gastronómico. "Mis padres tenían un negocio de restauración", cuenta, "mi madre nos enseñó a cocinar a todos, en casa soy yo quien cocina cuando no estoy rodando, pero tengo una relación de amor/odio con ese mundo porque desde niño me tocó trabajar, cuando otros jugaban a la pelota, mi madre me llamaba al bar para moler café o llenar botellas".

"La parte odio se me va olvidando", precisa, "cocinar me gusta aunque también me tensiona porque es una alta responsabilidad, cuando cocino para 15 o 20 personas se me cierra el estómago, me molesta no acertar".

En el filme, Elejalde representa la tradición mientras que el personaje de Auquer está en la onda de la nueva cocina experimental, una tarea para la que contó con el asesoramiento del chef Diego Guerrero.

"Fue un sueño, Diego me abrió las puertas de su restaurante (DStage), pude ver cómo es el servicio de cocina, la preparación y el durante, es increíble ver cómo organiza todo y cómo trata a su equipo", dice Auquer, que se dio a conocer con la serie de Leticia Dolera "Vida perfecta" y ganó el Goya a mejor actor revelación con "Quien a hierro mata" (2019).

Auquer también es un enamorado de la cocina. "Me encanta, es mi segunda pasión, siempre digo que de no haber sido actor habría sido cocinero", asegura el actor catalán, que se define como "bastante tradicional" y heredero del recetario de su abuela.

"También me encanta ir solo a restaurantes, lo hago mucho, voy a un restaurante con estrella Michelin y me imagino que soy un crítico gastronómico y creo que lo consigo porque me empiezan a tratar mejor", comenta.

El reparto cuenta además con Megan Montaner, en el papel de una doctora que trata al personaje de Elejalde, Juan, que padece un tipo de amnesia, y pone el ingrediente romántico a la historia.

"Ella es seca pero también impulsiva y obsesiva", describe la actriz, conocida sobre todo por series de televisión como "Sin identidad" o "30 monedas", entre las más recientes. Una obsesión que comparte con Mikel, lo que les hace darse cuenta a ambos de que "se necesitan".