El jurado del Princesa de Investigación comienza a deliberar entre 40 candidaturas

El jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2023 ha comenzado este martes en Oviedo a deliberar en torno a las cuarenta candidaturas de dieciséis nacionalidades que optan a este galardón, que se fallará mañana, miércoles.

Este galardón está destinado a distinguir la "labor de cultivo y perfeccionamiento de la investigación, descubrimiento y/o invención en las matemáticas, la astronomía y la astrofísica, la física, la química, las ciencias de la vida, las ciencias médicas, las ciencias de la Tierra y del espacio y las ciencias tecnológicas, así como de las disciplinas correspondientes a cada uno de dichos campos y de las técnicas relacionadas con ellas".

El premio recayó el pasado año en los científicos expertos en inteligencia artificial Geoffrey Hinton, Yann LeCun, Yoshua Bengio y Demis Hassabis por sus aportaciones para el desarrollo de redes neuronales, herramientas basadas en complejos modelos matemáticos que pretenden reproducir el funcionamiento del cerebro humano en un ordenador y que se aplican en robótica, sistemas de seguridad de vehículos, asistentes de voz o traducción de idiomas.

Los diecinueve miembros del jurado han comenzado a debatir en torno las cuarenta candidaturas presentadas este año, algunas de las cuales están relacionadas con investigaciones científicas sobre las enfermedades crónicas o con la mejora de la salud de las personas.

En un encuentro previo con la prensa en el que el jurado ha mantenido el tradicional hermetismo en torno a las candidaturas, la divulgadora de ciencias matemáticas Clara Grima ha remarcado que las investigaciones científicas "son fundamentales a la hora de desarrollar medicinas y técnicas de salvación".

"Ahora mismo la herramienta más poderosa para salvar al mundo de los peores problemas que tenemos son las matemáticas y la inteligencia artificial (IA)", ha subrayado Grima, que ha recalcado que "las matemáticas casi siempre ganan".

Grima ha resaltado que "con el desarrollo tan excepcional de la IA, las matemáticas son ahora mismo una de las herramientas más poderosas para curar el cáncer, detectar infartos de miocardio o problemas coronarios o cancerígenos con hasta diez años de antelación".

En relación a los beneficios de la inteligencia artificial, la co-presidenta del The Global Partnership de inteligencia artificial, Inmaculada Martínez, ha afirmado que la investigación de la IA "no se puede parar y será un beneficio muy importante para la sociedad", aunque ha reconocido que hay que "eliminar los errores" con los que se trabaja cuando no se tiene en cuenta a todas las personas y sólo a un tramo de edad.

"Debe estar hecha para todos", ha aseverado esta pionera digital y científica en inteligencia artificial, que ha apostado por que los datos que se utilicen para su creación deber ser "inclusivos" y usarlos "en beneficio de la sociedad".

Por su parte, el presidente del jurado, Pedro Miguel Echenique, aunque no ha querido hablar de favoritos, ha indicado que "todas las candidaturas son buenas, algunas muy buenas, otras excelentes o sobresalientes".

Igualmente, la farmacéutica y micóloga española María Teresa Tellería ha resaltado la "calidad" de las candidaturas, que "son impresionantes", pero, entre ellas, ha resaltado los estudios sobre la química de los medicamentos y la genética de la salud.

Entre los galardonados con este premio en ediciones anteriores se encuentran las bioquímicas Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna; los químicos Avelino Corma, Mark E. Davis y Galen D. Stucky; los físicos Peter Higgs y François Englert, los neurólogos Joseph Altman, Arturo Álvarez-Buylla y Giacomo Rizzolatti, o los matemáticos Yves Meyer, Emmanuel Candès, Ingrid Daubechies y Terence Tao.