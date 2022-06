El 29 de julio saldrá el tercer disco de 'Tanxugueiras'

Tanxugueiras ya tiene fecha de lanzamiento de su tercer disco y esta es, según informa el trío de pandereteiras en un comunicado, el próximo 29 de julio y con presentación oficial la noche del 6 de agosto durante la celebración del SonRías Baixas en el municipio pontevedrés de Bueu.

La comunicación remitida a la prensa incluye otro anuncio y es el de que en la noche de San Juan, una fecha muy señalada en Galicia, se presentará un nuevo tema de ese disco para dejar atrás malos recuerdos y cargas innecesarias, a la vez que damos la bienvenida a lo nuevo, al fuego purificador.

Así, el próximo viernes 24, a partir de las 00:00 horas, Tanxugueiras publicará en todas las plataformas digitales el single 'Seghadoras', tema que se acompañará de un videoclip.

A lo largo de este 2022, el grupo ha dado a conocer algunas de las otras creaciones que estarán presentes en este tercer álbum. Es el caso de dos recientes lanzamientos, como 'Desidia' o 'Pano Corado', además de las ya conocidas 'Averno' (que cuenta con la colaboración de Rayden), o 'Midas', 'Figa' y 'Terra', temas que acumulan millones de reproducciones y visualizaciones en las plataformas web.

El nuevo álbum, que las hermanas Sabela y Olaia Maneiro y su amiga Aida Tarrío avanzan en los directos de su gira 'Midas', puede reservarse, indica la nota, en el marco de una campaña de preventa que han puesto en marcha.

El mensaje con sorna de sus creadoras es: "No tenemos la portada, no tenemos el nombre del disco y, como sigamos así, no tendremos vergüenza. Pero si crees que somos una inversión más segura que las criptomonedas, ya puedes apoyarnos con la preventa del disco para combatir el "tanxumono".