Julieta Serrano reconoce que el Premio Nacional de Teatro es un "estímulo"

Con "sorpresa y alegría", así ha recibido el Premio Nacional de Teatro -que concede el Ministerio de Cultura y está dotado con 30.000 euros- la veterana actriz catalana Julieta Serrano, un reconocimiento que le sirve de "estímulo" porque en su cabeza ya estaban rondado la idea de irse a su "casita y a pasear".

Según ha dicho a Efe Serrano (Barcelona, 1933) tras ser telefoneada por el ministro de Cultura, José Guirao, para darle la noticia, este premio se trata de un "broche" a sus 61 años de carrera encima de los escenarios con papeles de dramaturgos que van desde García Lorca a Shakespeare.

"Me sirve de estímulo porque ya estaba pensando en que ya es hora de que me vaya a mi casita y a pasear", ha expresado esta actriz que acaba de rodar la última película de Almodóvar, "Dolor y Gloria" y será una de las protagonistas de la ópera "La Casa de Bernarda Alba" de Miquel Ortega (a partir del 10 de noviembre).

Pero, en palabras de Serrano, antes de llegar a este momento hizo "mucho teatro de aficionado en Barcelona en unas épocas muy difíciles y muy terribles".

"Cuando me trajeron a Madrid fue cuando empecé una carrera profesional del todo. Es un premio que hace ilusión", ha expresado.

Según el jurado del premio, Serrano ha sido la galardonada de este año por ser un "ejemplo de vocación sostenida en más de 60 años de progresión, marcada por la incansable búsqueda artística e intelectual, el compromiso y su generosidad en el trabajo, su cercanía y su incalculable talento interpretativo.

Una valoración que agradece aunque, según ha afirmado, ella nunca espera "ningún premio": "No creo que en general los actores o los artistas esperen los premios porque creo que hay cantidad de personas que se lo merecen tanto como yo".

"Cuando me han dado un Max, un Sant Jordi o un Fotogramas -ha añadido- sé que las personas que han estado nominadas conmigo siempre han sido merecedoras exactamente como yo, y también muchas otras que no han sido nominadas. ¿Cómo no voy a sorprenderme cuando me lo dan a mí y no a otra que lo merece tanto como yo?".

Por eso, su "palabra preferida", ha matizado, es "agradecimiento", sobre todo a amigos como Berta Riaza o Alicia Hermida, que le dieron "cobijo" cuando llegó a Madrid y era "como una especie de pollito recién salido del cascarón":

"¡Y agradecida también a muchas más personas, directores, amigos, amantes, de todo!", ha concluido.