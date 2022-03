Julieta Serrano contrapone la Barcelona del éxito a la de la posguerra

La actriz Julieta Serrano ha recordado este miércoles su infancia, marcada por la guerra civil y la posguerra, para indicar que Barcelona no ha sido siempre la ciudad del éxito que "a todos gusta" en el pregón en honor a Santa Eulàlia, copatrona de la capital catalana.

En el acto, que organiza el Gremio de Restauración desde el año 2018, la actriz de 89 años ha asegurado: "Las personas que hemos vivido en esa ciudad gris nos enorgullece sentir la admiración de todo el mundo cuando decimos que somos de Barcelona".

Serrano se ha emocionado cuando ha recordado su ciudad natal y la estima que le tiene a esta: "Barcelona, siempre formarás parte de mi".

La pregonera también se ha referido a sus inicios en el mundo de la actuación: "Mi padre me animaba a que hiciese teatro de aficionados, quizás porque no veía que tuviese el carácter para aguantar ese mundo, pero yo quería dedicarme profesionalmente".

Su nombre destacó a nivel internacional con su actuación en "Las criadas", donde compartía escenario con su amiga Núria Espert.

La actriz ha declarado que le hizo gran ilusión reencontrarse con el director de cine Pedro Almodóvar y el actor Antonio Banderas en la película "Dolor y gloria" y que nunca se imaginó que podría ganar el premio Goya por haber interpretado a Jacinta en la película.

"Tengo previsto vivir muchos años, pero quiero pediros una cosa,- ha indicado la barcelonesa refiriéndose al público - no me olvidéis y no me dejéis de querer".

Serrano ha añadido que su anhelo por trabajar en Cataluña también es debido a que el público de aquí la recordase siempre.