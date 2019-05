Julia Varela publica un libro sobre la maternidad: "el gobierno tiene una deuda histórica con las mujeres y la igualdad"

A un día de presentar Eurovisión, la comentarista afirma que la alegría de Miki Núñez "hará contraste frente a mucha balada"

La periodista Julia Varela debuta como escritora con su novela '¿Por qué me pido un gin tonic si no me gusta?' (Ediciones B) en la que reivindica "la libertad y la independencia de las mujeres", como ha dicho la comentarista. "El Gobierno tiene una deuda histórica con las mujeres y la igualdad y de eso he querido hablar en la novela", ha señalado en entrevista con Europa Press.

Al respecto, ha aseverado que el Ejecutivo debe asegurarse de equiparar las bajas y de trabajar por la igualdad en el ámbito laboral. "El tema de la conciliación materno laboral es una utopía, al final tienes que renunciar a cuidar a tus hijo o corres el riesgo de dejar de lado tu carrera, por lo que creo que habría que hacer algo más con eso, el famoso tema del techo de cristal existe y se debe eliminar, ha dicho.

"La novela tiene mucho de mi experiencia y está centrada en el debate de la maternidad, pero también de la paternidad, y aunque no me gusta dar sermones del tema, he querido abordar el tema con humor pero sin elevar esta etapa de la vida a la realización máxima de la mujer", ha indicado la periodista. "Las mujeres tienen derecho a decidir y a no querer tener hijos", ha agregado.

En la novela, la protagonista, Olga, una reportera de treinta y pico de años sospecha que está embarazada justo en el momento en que su vida emocional y laboral dan un vuelco. Ha dejado al hombre de su vida y ha cambiado de trabajo.

"A Olga no le apetece tener hijos pero queda embarazada y pasa de la negación hasta la mística de la maternidad y tiene que replantearse muchas cosas. La idea de cómo iba a ser su vida se desmorona. Es algo que nos ha pasado a todas y que muchas veces se les reprocha a las mujeres", ha añadido sobre el libro.

En este sentido, Varela relata una ficción que combina su experiencia como madre de un niño de dos años, así como sus vivencias en el programa 'Comando actualidad' de TVE, aunque ha afirmado que la protagonista no es su alter ego. "He querido resaltar que las mujeres somos muy currantes, y que como seres humanos siempre estamos buscando la realización plena, pese a que es posible que nunca la alcancemos", ha explicado.

Asimismo, en el libro, el personaje principal sufre varios infortunios que la llevan a analizar el status de la carrera periodística en la actualidad. "Creo que es difícil lograr la estabilidad desde el punto de vista laboral, especialmente en periodismo, y vemos como el trabajo que encuentran los jóvenes son cada vez más precarios y mal pagados", ha subrayado.

En esta línea, ha señalado que el periodismo "es uno de los curros más precarizado" y que "hay muchos medios que no entienden que la buena comunicación hay que pagarla bien".

"Actualmente las tasas de paro juvenil son muy elevadas, y el tener trabajo ya no es garantía de salir de la pobreza", ha añadido la periodista.

UNIVISIÓN

A un día de presentar para TVE la 64 edición del Festival de Eurovisión, Varela ha aprovechado para destacar el trabajo de Miki Núñez, que representará a España este sábado 18 de mayo en Tel Aviv, Israel.

"La puesta en escena de Miki difiere mucho de las anteriores, tendrá una gran escenografía y una puesta en escena fuerte, en un espectáculo que transmitirá la alegría y la fiesta de España", ha subrayado.

Así, ha dicho que la apuesta de Núñez "hará contraste frente a mucha balada de cantantes masculinos". "Podemos destacar sobre eso en choque de energía, que hay que ponerle porque sí, porque Eurovisión quema mucho y es muy competitivo", ha concluido la periodista que no ha querido desvelar detalles de la presentación.