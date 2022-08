Julia Rendón trata el vínculo entre migración y maternidad en "Lengua ajena"

Por Cristina Bazán

La escritora ecuatoriana Julia Rendón debuta en la novela con "Lengua ajena", una historia sobre la bu?squeda de un lugar de pertenencia en medio de una maternidad que está atravesada por la migración de la protagonista y de las mujeres que la antecedieron.

El afa?n del personaje principal de transmitirle a su hija quie?n es, de do?nde viene y cua?les son sus rai?ces, anima un recorrido intenso en busca de respuestas que le urge encontrar para levantar un espacio propio en el que construirse, un centro, un eje desde el que crecer. Y la lengua juega un papel fundamental en este proceso.

"Ella está en la búsqueda de una lengua que pueda realmente explicarle su propio ser, busca esa lengua en la hija, en la expareja, busca esa lengua en las personas que conoce, en las otras personas migrantes. Es un continuo buscar", asegura Rendo?n Abrahamson (Quito, 1978) en una entrevista con Efe.

En el libro (De Conatus, 2022), la autora aborda "un tipo de migración que no es igual a la que se escucha en los medios" y también "el abandono de madres a hijas". "No me interesaba romantizar la maternidad, sino ver la diversidad en la crianza y en la migración porque hay muchas capas en las que entrar", agrega.

Para la escritora, la migración y la maternidad se entrelazan "porque las dos atraviesan la vida". Y es debido a esa maternidad que la protagonista de la historia, que se desarrolla en Nueva York, Quito y Viena, "puede reflexionar sobre su propia migración, que fue un tanto forzada, aunque no es un exilio", y también la de sus antepasados.

EL LEGADO DE LA MIGRACIÓN

Rendón afirma que al escribir esta obra le interesaba mucho el "legado de la migración". "Porque existe algo que se hereda sobre la migración y la protagonista tiene este legado. Ella siente que no encaja en la tierra en la que nació porque también tiene esta migración que viene de las mujeres de su pasado, pues ellas mismas fueron expulsadas de sus "estados nación" y fueron movilizadas".

Y le interesaba, además, el sentimiento de "sentir que has migrado o que no encajas en el lugar en el que naciste" aunque físicamente no haya un desplazamiento.

"Y este legado que ella recibe también lo está transmitiendo a su hija porque la está criando en un espacio del que tampoco se siente parte. Un espacio que tiene una historia violenta con los migrantes. Por eso también me interesaba explorar esas diversidades que existen en los migrantes porque tendemos a estereotipar las movilidades, pero no todas son iguales", señala.

Un análisis que incluye también a los diferentes tipos de maternidades que hay en la historia. "Se explora cómo es esto de la crianza en una tierra que no es la propia, qué le sucede a toda esta diversidad de maternidades. Porque inclusive esa madre que mandó al hijo solo porque tuvo que hacerlo sigue maternando de una forma ajena", explica.

Rendo?n Abrahamson, hija y nieta de migrantes, dice que es inevitable que algo de su experiencia se cuele en esta obra. "Mis abuelos escaparon del holocausto de Alemania y de Austria, mi mamá migró a Estados Unidos y después volvió a Ecuador y yo he tenido varias migraciones".

Y, de hecho, han sido esas experiencias las que han alimentado parte de lo que narra en "Lengua ajena". "Yo veía que se hablaba mucho de los migrantes que salimos, pero yo no he visto mucho sobre la migración que ha llegado a Ecuador. Y ahí volvemos a lo de la diversidad, se tiende a pensar que los ecuatorianos siempre se van, pero también hay otras migraciones hacia Ecuador que también explora el libro".

PONER LA MIRADA EN OTRAS ESCRITORAS

Así como hay diversidad de maternidades y migraciones, Rendón resalta la variedad de escritoras que existen en la actualidad y pide que se apueste más por estas "nuevas voces".

"Creo que debería existir más apuestas de editoriales por estas nuevas voces porque yo tengo compañeras que ni siquiera creo que se encontraría editoriales a la altura de lo que escriben. Hay tanta buena escritura que creo que se tiene que apostar un poquito más", afirma.

Y aunque también le incomoda que se etiquete a las autoras como parte de un nuevo "boom literario" cree que ha sido gracias a narradoras latinoamericanas como Mónica Ojeda o Fernanda Trías que "se ha puesto la mirada en otras escritoras".

"Estas escritoras están siendo reconocidas porque sus textos valen. Me encantaría que tantos otros textos que también valen mucho puedan ser reconocidos, pero creo que tenemos un largo camino", dice. EFE

cbs/jlg