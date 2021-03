El juez decidirá si se repone la estatua de Franco que se retiró en Melilla

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Melilla ha admitido a trámite el recurso que la Fundación Francisco Franco presentó contra la retirada de la única estatua del dictador que quedaba en España dedicada a su figura, ubicada en la ciudad autónoma, cuya reposición inmediata solicitaba.

La decisión del juzgado, anunciada este jueves por la propia fundación, supone que habrá un pronunciamiento respecto a una petición en la que, además de solicitar que quedara sin efecto el acuerdo de la Asamblea de la Ciudad Autónoma del pasado 22 de febrero sobre la retirada de la imagen, se instaba a su restablecimiento en el mismo lugar donde estaba ubicada.

Explica la fundación que el juzgado melillense ha acordado abrir una pieza separada para resolver precisamente sobre la medida cautelar de la "reposición inmediata y en idénticas condiciones de la estatua retirada".

Mediante un comunicado, la Fundación Francisco Franco asegura que "no ceja en su empeño de reclamar lo que es justo en la defensa que los méritos que el comandante Franco mereció -en unión de sus tropas- por su heroico comportamiento al acudir al auxilio de la ciudad de Melilla y los melillenses en 1921".

Y es que su recurso consideraba que la efigie no debió quitarse al amparo de la Ley de Memoria Histórica de 2007 porque no se erigió durante la Guerra Civil o la Dictadura, sino después, en 1978, y "para conmemorar un hecho histórico no solo castrense" como fue la defensa de la ciudad Melilla durante la Guerra de África.

En este sentido, la fundación recalca que el entonces comandante Franco supo "capitanear y conducir con valentía, audacia e innegables dotes militares y personales a una bandera de la Legión en una misión casi imposible" frente a las "kábilas" que iban a asediar la ciudad para "salvarla de aquellas feroces huestes".

Insiste además que continuará con su labor de "buscar la verdad y la justicia que muchas instancias pretenden sectariamente ocultar en contra del reconocimiento de un militar español y de un hecho honorable que nada tiene que ver con bastardas venganzas políticas".

Su recurso consideraba también ilegal la retirada de la estatua porque se quitó sin previo aviso, sin que el Boletín Oficial de Melilla (BOME) hubiera publicado el acuerdo de la Asamblea y sin que hubiera "razones jurídicas, ni de urgencia ni de interés general" que justificaran la medida.