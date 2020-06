Juanjo Ballesta, protagonista de 'El Bola', cinta que "revolvió las tripas" a Iglesias: "Orgullo que se hable de ella"

El actor Juanjo Ballesta, protagonista de la película 'El Bola' que "revolvió las tripas" al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, --tal y como recordó durante la aprobación de la nueva Ley de Infancia--, ha afirmado que es "un orgullo" que se hable de la cinta porque "se trata de una obra admirable".

"Está bien que todo el mundo la vea y no se olvide del maltrato a los niños, que está a la orden del día. Me parece muy bien que lo recalquen, más que nada para que no se pierda el estar pendiente de los maltratos a menores, porque la película ha hecho mucho bien en este sentido", ha explicado en declaraciones a Europa Press.

Durante su intervención para presentar la ley, Pablo Iglesias hizo mención a la película 'El Bola', que le "revolvió las tripas" hace 20 años y que "fue capaz de poner encima de la mesa una tarea pendiente", la necesidad de "dotarse de instrumentos de proteger a niños y niñas de las violencia".

Ballesta, quien reconoce que guarda "mucho cariño" a 'El bola' porque se lo "ha dado todo", cree también que esta legislación "llega tarde". "Aunque nunca tarde del todo. Yo soy un chaval de barrio y me he encontrado con esos casos, que creo que siguen a la orden del día en muchos barrios humildes. Lo malo sale fácil y lo difícil es ser bueno", ha destacado.

Por su parte, el director de la cinta --del año 2000--, Achero Mañas, ha asegurado que "la justicia nunca llega tarde", en alusión a la aprobación de la ley, aunque reconoce que "parece mentira que en España se haya tardado tanto para crear un marco de ley de protección" a los más jóvenes.

"Nunca es tarde si la dicha es buena. No dejan de sorprenderme las terribles críticas, porque la ley está muy por encima de ideologías y partidismos, y esta legislación es importantísima para todos porque va a proteger a nuestros hijos", ha señalado en declaraciones a Europa Press el director de cine.

LA REPERCUSIÓN DE 'EL BOLA'

Mañas ha explicado que 'El Bola' ya fue una película que en su momento tuvo "mucha repercusión" y cree que ha seguido "en el imaginario colectivo" de ciertas generaciones. "Supongo que a Pablo Iglesias le debió afectar", ha señalado, apuntando a que en el año 2000 "había pocas películas que tocaran el tema de los maltratos infantiles".

"Yo lo viví muy de cerca en el barrio. No sé en qué medida ha podido servir al anteproyecto, pero sí que ha concienciado y durante mucho tiempo he recibido esa sensación de que se ha tomado conciencia del problema. De hecho, soy consciente de que la película se enseña en colegios y universidades", ha señalado.

"Lo terrible de la infancia es cómo afecta la violencia, porque los niños la viven de manera terrorífica y no tienen conciencia de que otra realidad es posible. Crees que ese es el mundo que te ha tocado vivir y que es tu destino", ha indicado el cineasta.