Juan sin miedo: un musical sólo apto para valientes

La historia de "Juan sin miedo" es conocida por todos: Un niño que no tenía miedo a nada. Esto le costaba a veces algunos disgustos. El autor, José Masegosa, amante del teatro musical, nos propone una nueva visión sobre los musicales para público infantil. El nuevo espectador tiene una cultura cada vez más avanzada sobre el teatro musical, sin embargo, no se ve atraído por los musicales infantiles. ¿Por qué? Porque no se piensa en el espectador adulto.

La intención del musical "Juan sin miedo" es lograr que todos los espectadores se sientan atraídos por ver esta puesta. En nuestra obra Juan pierde a su madre por el miedo de su padre a hacer frente a un atracador. Juan siempre se lo reprochará. En su búsqueda por saber por qué su padre hizo eso, Juan decide ir a buscar el miedo y así poder entender por qué su padre no pudo ayudar a su madre.

En el camino se encuentra con G. Enseguida se hacen amigos y deciden proseguir esta aventura juntos. Llegarán a una taberna y más tarde a un castillo donde tendrán que enfrentarse con brujas, fantasmas y hombres lobo para por fin juntos, salvar a la princesa. Pero no es hasta el final que nuestros protagonistas encuentran lo que estaban buscando. ¡Aventuras, emoción, canciones épicas y muchas, muchas risas os esperan en el bonito viaje de Juan en búsqueda del miedo!

El elenco de "Juan Sin Miedo" está compuesto por Daniel Rosado, Sara Navacerrada, Mariola Peña, José Linaje y Daniel Garod. La escenografía fue diseñada por Pablo Almeida, el vestuario por María Arévalo, las luces por Diego Conesa, el video por Víctor Peral y el sonido por Andrés López. Los arreglos musicales son de Víctor Peral y José Masegosa. El libreto, la música y la dirección general son de José Masegosa.

Con producción de ShowPrime, "Juan Sin Miedo" se podrá disfrutar en el Teatro Maravillas desde el 1 de octubre hasta el 3 de enero, todos los domingos a las 16.30h .Sesiones especiales: Lunes, 12 de octubre y lunes, 02 de noviembre a las 16:30 h. Martes, 29 de diciembre - 17:00 h.