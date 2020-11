Juan Madrid vuelve con novela, 'Gloria bendita', tras un ictus: "España es un país siniestro de ladrones"

El escritor Juan Madrid publica de nuevo novela tras recuperarse de un ictus , 'Gloria bendita' (Alianza), y asegura que esta obra es el resultado de "estar hasta las narices" de España, "un país siniestro de ladrones y sinvergüenzas".

"Es una novela hija de la furia, de estar hasta las narices. Este es un país siniestro, nefasto, una república de ladrones, sinvergüenzas y de gente sin moral. Es un cansancio histórico y me faltan todavía muchas más cosas que contar: no mato a nadie, sino que escribo una novela", ha explicado durante la presentación de la obra.

"Yo he querido contar este país que, como me dijo mi profesor de Historia, es un país 'fellatio'. En Roma, cuando llega la degeneración, hay gente que va detrás de las legiones viviendo detrás de ellas, perdiendo su personalidad. Y la sociedad española igual por la presencia sin control de una burguesía salvaje, capitalista y que quiere ganar dinero por encima de cualquier cosa", ha afirmado.

Madrid ha explicado que la escritura ha sido su 'salvador' durante la pandemia --"lo recomiendo, es fantástico", ha indicado-- y, a pesar de llevar más de medio centenar de novelas, reconoce que en su mente está el de seguir escribiendo sobre la "podredumbre" de España y no sobre el coronavirus.

"Aunque tengo la impresión de que con la pandemia se está creando una vuelta atrás y una reflexión sobre nuestra historia anterior, donde surgen esos barros de la Transición: cómo han conseguido acabar con la industria de este país y esté la gente sin trabajo y los jóvenes preguntándose qué se ha roto", ha lamentado el autor.

En 'Gloria bendita', Madrid recupera a algunos de sus personajes habituales, como su alter ego Juan Delforo o el comisario Romero, pero también por primera vez aborda una generación de tres mujeres. María, una exdeportista que malvive con trabajos ocasionales, será el centro de su obra, tras haber llamado la atención del Emérito.

Según iban surgiendo informaciones relacionadas con el Rey emérito Juan Carlos I en los periódicos del último año, el escritor ha comentado con humor que pensaba estar "quedándose corto" en su novela. "Desde que trabajaba en 'Cambio 16' llevo preocupándome sobre la situación de la Casa Real", ha reconocido.

"Quería algún día contar esa cosa del Rey emérito (en su papel respecto al Golpe de Estado), de quien también sospechamos que tuvo que huir cargado de dinero porque lo está persiguiendo la Policía. Pero no hay suficiente papel para contarlo ni yo conozco tanto", ha ironizado el autor.

No obstante, ha insistido en que "aún quedan muchos asuntos políticos por contar" de España y considera que es una situación que "no se va a terminar nunca". "Hay una degradación absoluta de la sociedad española, se va degradando poco a poco: somos servidores de Estados Unidos y hacemos lo que nos dicen", ha indicado.

Madrid ha definido su proceso de escritura como una labor en la que hay que "llevar guantes y mascarilla antigás para sumergirse en los subterráneos". Y además añade que sus novelas "salen de la gente normal con problemas".

"La literatura hoy no tiene tanto poder, sí lo tuvo por ejemplo con el caso Dreyfuss, pero en España hay mecanismos del Estado para desviar y que no se cree con las novelas un ejército en contra. Hay centenares y miles de novelas y se está contando el mundo infinitamente, pero es verdad que no veo que se cuente eso", ha concluido.