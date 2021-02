Juan Gómez Jurado: "Un niño no se puede leer El Quijote con doce años"

Pilar Martín

Conscientes de que un niño de doce años no se va a identificar con El Quijote o con Delibes, el matrimonio formado por el escritor Juan Gómez Jurado y la también escritora y psicóloga Bárbara Montes ha creado "Amanda Black. Una herencia peligrosa", una historia trepidante con un personaje con gancho.

Así se llama la primera entrega de este personaje con aspiraciones a convertirse en saga, porque Gómez Jurado y Montes ya tienen en el horno la segunda entrega, y en su mente la tercera, (B de Blok) con el objetivo de que lo que leen sus hijos y el resto de niños se adapte a ellos, porque ésa es la clave para crear lectores adultos.

"Un niño no se pude leer El Quijote o a Camilo José Cela con 12 años, primero vamos a crear el hábito con cosas que los niños y las niñas puedan disfrutar, con personajes que se puedan identificar, de su edad. Con esto no resto valor ni a Cela ni a Cervantes, pero un niño de 10 años no se identifica con esas historias", cuenta Montes a Efe en una entrevista con ambos autores.

"La pelea no puede ser entre 'Fornite' o Delibes porque Delibes en estas edades perderá", matiza Gómez Jurado durante esta conversación en la que ambos desprenden complicidad, ésa que les ha hecho actuar para "intentar mejorar bastante" la que consideran la "etapa más crítica", la comprendida entre los 9 y 12 años, los años en los que se "pierden lectores".

"Y pensamos -dice Gómez Jurado- que sería muy divertido aportar cada uno lo que sabíamos hacer. Bárbara, que además de psicóloga es escritora, le apetecía mucho meterse en esto, y a mi me apetecía imaginar historias, aunque la mayoría del texto lo ha levantado ella", dice el padre de Antonia Scott, la protagonista de los libros superventas "Reina Roja", "Loba Negra" y "Rey Blanco".

Una declaración que rápidamente corrige Montes: "Lo hemos hecho todo a medias, aunque la semilla es de Juan".

Percepciones matrimoniales aparte, lo que los dos han creado es una historia fantástica y con una pátina de "noir" que, de la mano de una atractiva literatura, hará que los pequeños lectores se identifiquen con esta niña de 13 años que nos presentan como una joven normal y con una familia en apuros económicos que se tiene que mudar de casa.

Y es tras este cambio de vivienda y de colegio cuando la joven Amanda descubre que tiene un poder "extraordinario", que la convierte en una suerte de superheroína made in Spain que vive en sus carnes lo que vivió Spiderman: "un gran poder conlleva una gran responsabilidad".

"Hemos intentado -aclara Montes- que sea una chica con los problemas habituales de una chica de su edad, y aparte que tenga otros problemas. Es una niña con sobrecarga emocional y laboral con la que cualquiera pueda identificarse, y sus compañeros también niños con sus problemas y sus dudas, y entre ellos se apoyan y se ayudan".

Una historia ésta que nació en 2017 y que antes de que pasara a la editorial fue revisada por sus hijos y sobrinos: "nos dijeron que molaba mucho", recuerdan ambos entre risas, para continuar hablando del origen de este proyecto al que han dedicado "mucho tiempo", ya que "la literatura infantil es terriblemente complicada".

Lo es porque requiere de muchas mas correcciones, tanto del texto como de las ilustraciones creadas por David Forés, pero lo cierto es que lo que llega al lector es un libro que los niños no querrán dejar de leer porque sus autores se han aliado con las "dos frases" que hacen que los pequeños vean en un libro un objeto de interés: "qué va a pasar después" y "quien soy yo".

"Son las dos frases más importantes -dice Gómez Jurado- y Amanda Black intenta plantear las dos preguntas. Plantear las preguntas adecuadas es lo que permite que un lector de cualquier edad se mantengan en el asiento".

En cuanto al hecho de que la protagonista sea una niña, Montes lo tiene claro: "Fue inconsciente pero creo que si Juan hubiera planteado un personaje masculino yo hubiese dicho que no, porque las niñas necesitan referentes y los niños ya tienen muchos".

Una afirmación a la que se une Gómez Jurado: "me resultan más interesantes los personajes femeninos".

Respecto a sus planes futuros con este personaje, aparte de asegurar ya dos entregas más y dejar en el aire si habrá más, ambos ven claro que su Amanda Black podrá llegar donde quiera, es decir, a cualquier formato.

Eso sí, por el momento ya están felices porque la primera historia de este personaje ya va por la segunda edición.