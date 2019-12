Juan Genovés: "Se tendría que formar una generación de gente con dinero que hiciera de mecenas"

El artista Juan Genovés ha incidido en la necesidad de que en España se apruebe una ley de Mecenazgo, y ha considerado que "se tendría que formar una generación de gente con dinero que hicieran de mecenas y compraran obras de arte".

Por ello, en atención a los medios antes de ser distinguido con la medalla de Sant Carles de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), se ha referido al público que ha asistido al evento: "Esta noche voy a rogar porque cada uno de los que esté allí, si en su casa tiene una pared que aún le queda algo de blanco, que compren la obra de un artista joven, que quiten las reproducciones, que son una cosa muerta, y pongan una cosa viva, que cada vez que la miren, ganará esa fuerza que tiene la juventud, porque el arte todo lo retrata".

El artista ha considerado que, mientras no se forme esta generación, "el arte depende de un coleccionismo muy frágil que no se parece nada al de los países cultos de nuestro entorno". "Tenemos mucho que aprender", ha aseverado.

El artista ha explicado, respecto a su producción, que actualmente está "trabajando demasiado". "Estoy trabajando en unas telas tremendas. Mi mujer me dice 'cuando eras joven pintabas cuadros chiquititos y ahora que eres mayor pintas cuadros enormes', y yo le digo 'bueno, cuando era joven no podía pintar cuadros enormes porque valían mucho dinero y yo no tenía'".

Así, ha recordado su trabajo de juventud y su formación artística: "Nacimos con una ignorancia tremenda. En aquel régimen estábamos cerrados a toda Europa no recibíamos ni una sola revista extranjera. En aquel momento teníamos unos profesores que eran unos enchufados del régimen, los especialistas buenísimos como Josep Renau estaban en el exilio enseñando en las universidades de México y Argentina y a nosotros se no decía que el arte estaba muy resumido".

"De pintores antiguos, se enseñaba a Velázquez y de pintores modernos a Sorolla. Todo el tiempo con Sorolla, nos decían que dejásemos el color negro, que Sorolla no lo usaba, y nosotros íbamos en contra de los profesores totalmente. Los profesores eran pintores de domingo, estaban muy verdes. Se había inventado todo el cubismo y nosotros nos habíamos quedado en el impresionismo. Además nos decían: 'eso es cosa de franchutes, esos estrafalarios no saben nada, Sorolla es el genio'. Pero nosotros éramos más sabios que los profesores y lo demostramos", ha relatado el artista.

Asimismo, ha indicado que ha acudido a esta entrega aunque no se considera "gran amigo de las medallas ni de los premios". "Al llamarme la academia, salió mi recuerdo aquél, y pensé: 'No puedo traicionar a mis compañeros del alma de toda la vida', porque desgraciadamente ya no queda ninguno, solo quedo yo para contarlo".

"Es como un deber que tengo de contar lo que hicimos en aquella época, en la que casi llegamos a tocar el cielo con las manos de felicidad, lo hicimos tan bien que quiero que sirva como ejemplo para los alumnos que empiezan, con tesón y con esfuerzo y con unión se consigue todo y eso es un poco la lección que puedo dar. El alma de la gente joven es tremenda", ha manifestado.