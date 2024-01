Juan Cruz: siento que soy un periodista haciéndose, por eso he durado tanto

Cristina Magdaleno

Cuando a Juan Cruz (Puerto de la Cruz, Tenerife, 1948) se le pregunta por si ha pensado en la jubilación, el periodista y escritor canario admite que ya "se le ha hecho tarde para irse" y asegura que se sigue sintiendo como un periodista "haciéndose" que todos los días escribe como si fuera la primera vez, y que tener esa sensación es lo que explica su larga trayectoria en la profesión.

Recientemente ha dejado sus responsabilidades como adjunto a la presidencia de Prensa Ibérica y continuará en ese grupo editorial como colaborador y columnista, en un momento en el que sus colegas de profesión de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife han reconocido su trayectoria con el Premio Patricio Estévanez.

En una entrevista con EFE, Cruz afirma que ser periodista es la consecuencia de haber nacido en un barrio del Puerto de la Cruz en el que se apasionó por el periodismo desde los 13 años, cuando comenzó a escribir crónicas futbolísticas que le granjearon el respeto de quienes antes le acosaban por ser "bajito, enclenque y bastante defectuoso para los cánones de la adolescencia".

"A pesar de que han ocurrido muchas cosas en mi vida, he viajado y he tenido otros empleos, nunca he dejado de pertenecer a ese barrio en el que está mi entusiasmo, mi alegría y mi vida. Sigo siendo un muchacho del barrio y todo lo que me ocurre lo relaciono con ese lugar en el que escribí mis primeras crónicas", apunta Cruz, que insiste en que su vocación periodística ha sido "inquebrantable" durante toda su vida.

Añade que no concibe su profesión como una manera de buscar elogio ni admiración, sino casi que al contrario. "Yo me siento siempre como quien acaba de empezar, con un montón de trabajo por delante", asegura mientras comenta que tiene una gran cantidad de papeles pendientes que todas las mañanas le "acusan de gandul", pese a que no lo es, apostilla.

Entre su lista de entrevistados figuran los principales autores e intelectuales del último medio siglo, si bien destaca algunas conversaciones entre todas ellas: John Berger, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Nuncio Ordine, Eugenio Scalfari o Pablo Neruda.

En los últimos tiempos, agrega, quien más le ha hecho pensar tras una entrevista ha sido Timothy Garton Ash, que el pasado año publicó 'Europa, una historia personal', que mezcla historia contemporánea, reportaje de investigación y la historia personal del periodista e historiador británico.

Un momento terrible

En cuanto al panorama mediático y el clima social y político de España, Juan Cruz asegura que el actual es "un momento terrible" pues, a su juicio, se ha trasladado, a veces desde los medios, que "insultar es legítimo", y lo relaciona con lo sucedido ante la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, cuando se escenificó con un muñeco un linchamiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El hecho de que se simule la destrucción de una persona que es además presidente del Gobierno indica hasta qué punto los líderes políticos en el Parlamento, no solo Vox sino también sus socios, son incapaces considerarlo como algo poco aleccionador para la sociedad", lamenta.

Sobre esa deshumanización que existe en la esfera política, opina que debería existir un respeto y un cuidado enorme también desde la prensa. Y eso empieza, apostilla, por cuidar el lenguaje y aspirar a que el periodista no sea un comentarista de la actualidad sino un informador.

Para Cruz, ese clima en España se ha creado "de forma alevosa" y tiene mucho que ver "con el relato del partido que no ganó las elecciones pero que cree que debería haberlas ganado".

"Han creado una enorme tergiversación de la política y también del periodismo. Me parece que los medios estamos desviando la atención del público hacia la opinión, y la opinión no debería ser el elemento principal de los medios, sino la información. Es un problema gravísimo", subraya el periodista y escritor.

Preguntado por la marcha del filósofo Fernando Savater de 'El País', medio en el que Cruz desarrolló la mayor parte de su carrera, el periodista señala que le es imposible disociar al pensador de sus primeras épocas.

"Recuerdo nítidamente la risa de Fernando Savater cuando preparaba con Javier Pradera cada número de Claves, en el cuarto contiguo al mío en 'El País'. Es imposible disociarlo de aquellas épocas. En cuanto a su ausencia del periódico al que yo mismo tanto debo, creo que se explica por lo que él ha dicho del diario, mientras estuvo allí en los últimos tiempos, y por lo que vino a decir, en los prolegómenos de la ruptura, en otros medios de comunicación", expresa Cruz.

El miedo del ignorante

Respecto a la eclosión del uso de la inteligencia artificial reconoce tener "el miedo del ignorante" y echarse "a temblar" cuando ve en qué puede convertir esa herramienta un poema o un artículo.

"Cuando observo que hay periódicos, periodistas y ciudadanos que se están sirviendo de ella para su propio trabajo, como si se pudiese alquilar ese factor que es la escritura creo que estamos siendo cómplices de un aparente regalo para que las cosas parezcan interesantes pese a ser fraudes", reflexiona.

Para el periodista, la inteligencia artificial triunfará cuando todos nos muramos. "Y a lo mejor ya estamos muriendo. Pero es esencialmente banalidad", concluye Cruz.