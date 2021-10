Juan Avellaneda cierra la 28a edición de la 080 Barcelona Fashion

El diseñador barcelonés Juan Avellaneda ha clausurado este jueves la 28 edición de la 080 Barcelona Fashion con la colección "Mon coeur bat la chamade", inspirada en la sofisticación de Nueva York en los años 70.

Juan Avellaneda presenta una colección que es una "mezcla entre las historias de amor de Nueva York, junto con el punto de sabana que tiene la ciudad".

La "jungla urbana" del diseñador se manifiesta a través de conjuntos y piezas clásicas de la firma, pero que han sido repensadas para nuevas piezas que, según la marca, están "hechas para disfrutar de la vida y explorar nuevos horizontes".

La colección utiliza tonos camel, marrones, negros, marfil y rojo, donde el estampado de animal está presente, en una combinación contemporánea para esmóquines, vestidos, sedas, volantes o lentejuelas.

En la última jornada de la 080 Barcelona Fashion también han desfilado las colecciones de All that she loves, Y_Como, The Label Edition y Paola Molet, marcas jóvenes y lideradas por mujeres que apuestan por la producción local.

El Espai XC en Esplugues de Llobregat (Barcelona), del escultor de renombre internacional Xavier Corberó, ha servido de inspiración y lugar de grabación para la muestra de las colecciones, que se ha hecho de forma virtual a través de 080TV.