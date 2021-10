Jóvenes piden que el bono de 400 euros promueva el acceso real a su cultura

Representantes de asociaciones juveniles han valorado este miércoles el bono cultural de 400 euros pero han reclamado que promueva el "acceso real" a la cultura de los jóvenes y a actividades artísticas promovidas por ellos mismos, y no solo bonifique lo que se entiende por cultura tradicional.

Así lo ha explicado a Efe el responsable de Educación y Cultura en la secretaria del Consejo de la Juventud de España, Xabier Triana, quien ha tildado la medida de "positiva pero insuficiente" e incluso ha considerado que es un "parche" que no soluciona los problemas de fondo, "y si no se usa para una oferta cultural interesante, los jóvenes no lo van a utilizar".

También la directora general de FAD, Beatriz Martín, ha valorado la noticia y ha puesto el acento en la importancia de que este bono se aproveche para promocionar el arte y la cultura hecho por los jóvenes y abra una posibilidad de su desarrollo profesional.

Desde la Confederación Estatal de Asociaciones Estudiantes (CNAE), su presidenta Andrea González, se ha mostrado favorable a un bono que acerca la cultura a los jóvenes que muchas veces no consumen teatro, libros, ópera u otras actividades por su elevado precio pero también ha reivindicado que se apueste por la "cultura de la juventud".

Además, la responsable de CNAE ha considerado que el bono es positivo para quien tiene las necesidades cubiertas pero no tanto para aquellos jóvenes en situación más desfavorable.

En este sentido, desde el Consejo de Juventud de España, el responsable en Educación también ha señalado que no se puede hablar de "promoción real de la cultura si a las personas en riesgo de exclusión, que no les da para comer, se les proporcionen un bono cultural. No es lo que más les interese porque no soluciona su vida".

Xabier Triana ha admitido que el bono cultural es positivo para los jóvenes de clase media o alta, pero ha expresado sus reservas en el caso de los de clase baja o en riesgo de exclusión que, en su opinión, "se quedan atrás ya que nunca va a ser una prioridad a menos de que el bono se dirija a un ámbito cultural cercano y a espacios de su interés".

Triana ha añadido que desde el Consejo de la Juventud esperaban del Gobierno medidas específicas pero, en concreto, no ésta. Y ha pedido al Ejecutivo que solucione el problema cultural de los atajándolo desde base, invirtiendo dinero y apoyándoles en sus intereses y en su promoción.