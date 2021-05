La joven almeriense Laura Diepstraten se proclama ganadora del Concurso Europeo Euro-Low Vision

España se ha proclamado esta noche ganadora de la primera edición del 'International Low Vision Song Contest', el festival de Eurovisión para artistas ciegos, con la canción 'Otra visión', que ha interpretado su autora, la joven almeriense Laura Diepstraten, de 14 años.

De los 7.247 votos emitidos, la canción de la representante española ha sumado un total de 1.980, el 27,32 por ciento del total, seguida de Turquía, Chipre y Lituania, ha informado el grupo social ONCE en un comunicado.

Diepstraten ha sido la más joven de los diecisiete participantes en esta primera edición y, en una entrevista durante la gala, la almeriense, que empezó a estudiar piano a los seis años, ha explicado que escribió la canción pensando "cómo explicar su forma de ver la vida".

"Hay que soñar, volar, imaginar para poder observar lo que otros pueden ver con solo mirar", canta en su estrofa principal y, al conocer los resultados de la votación, ha expresado que no se lo esperaba y que "es maravilloso".

Por su parte, el presidente de la ONCE y del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, ha felicitado a la joven a través de una llamada telefónica en la que le ha trasladado su orgullo. "Te has convertido en un símbolo del liderazgo de España en Europa", le ha dicho Carballeda.

"Es el triunfo del esfuerzo, de la sencillez, de la belleza, de la juventud y del talento, un orgullo para todos los andaluces", haescrito en sus redes sociales el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez.

Esta final europea se ha podido ver a través de YouTube y ha sido seguida por una media de un millar de personas procedentes de los países participantes: Bélgica, Bulgaria República Checa, Chipre, Dinamarca, Alemania, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, Rumanía, Rusia, España, Suiza, Turquía y Reino Unido.

El Festival ha estado organizado por la Asociación Alemana de Personas Ciegas o con Discapacidad Visual Grave, en colaboración con VIEWS Internacional de Bélgica y la ONCE.