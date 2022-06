Josephine Baker, la activista que espiaba desde el escenario a los nazis

José Luis Picón

La bailarina Josephine Baker, una activista de los derechos de la mujer y de la población afroamericana que espiaba desnuda desde el escenario a los nazis, se aloja desde este jueves en la Casa Gerald Brenan de Málaga gracias a una exposición del artista Diego Santos.

La fascinación de Santos por este personaje nació en 2016, cuando observó que un visitante a una exposición que tenía instalada en una galería comenzaba a llorar delante de unos dibujos dedicados a Baker.

"Me acerqué a ese señor mayor y me dijo que había sido el amo de llaves de Josephine. Me contó unas historias tan alucinantes que me enganché a ella como a una droga dura y empecé a investigar", explica Diego Santos en una entrevista con EFE.

Descubrió a "una bailarina, cantante, actriz, activista y espía" y a un personaje "muy valiente, con muchos perfiles y muy interesante", que frente a su apariencia frívola, "con una vestimenta de plumas de colores, en realidad se desnudaba como un acto de rebeldía porque era feminista y defendía a los negros".

Fue captada por la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial para espiar a los nazis, porque "desde el escenario tenía la capacidad de llegar a otros lugares donde otros no llegaban".

Los papeles secretos que escribía con un bolígrafo invisible encima de las partituras se los guardaba en la ropa interior o en alguno de los plátanos del cinturón de dieciséis bananas que era su única vestimenta en sus actuaciones en el Folies Bergere parisino.

Se convirtió en una gran diva, aunque no en su país de origen, Estados Unidos, "por sus desnudos y por ser negra", y el triunfo llegó cuando se trasladó a París y fue "la musa de los cubistas y de los dadaístas, de Cocteau, Hemingway, Picasso, Le Corbusier o Adolf Loos", resalta Santos.

Considera que "dentro de Josephine hay muchas Josephine, la artista, la activista o la espía", y eso le ha dado "mucho juego" para concebir las veintitrés piezas creadas expresamente para esta exposición, en las que se basa "en el color, la luz y el movimiento".

La primera de las tres salas la dedica a "Josephine en la luz", y Santos se la imagina "en el escenario, con colores brillantes e iluminada con un foco potente".

Una de las principales obras es un tríptico de grandes dimensiones -5 metros por 1,80-, al que Santos ha dedicado siete meses de trabajo, y en el que Baker "aparece bailando en un estudio de movimiento basado en los cubistas, los dadaístas y las vanguardias de París, la capital cultural del mundo en ese momento".

En la segunda sala está la maqueta de la casa que el arquitecto austriaco Adolf Loos le quería construir en París a Baker, "una persona muy libre, que tuvo decenas de amantes, la mitad hombres y la mitad mujeres".

Santos también expone un grupo de acuarelas en el que representa a la bailarina en movimiento y la serie "Código Baker", un juego de ojos en diferentes actitudes.

Pero, como la exposición está instalada en la casa que habitó entre 1935 y 1969 Brenan junto a su esposa Gamel Woolsey en la barriada malagueña de Churriana, Diego Santos ha querido hacer "un juego de similitudes" entre ambos personajes, pese a que seguramente nunca se conocieron.

Para ello, presenta "a Baker vestida de militar en la Segunda Guerra Mundial y a Brenan vestido de soldado en la Primera Guerra Mundial".

"Ella espió a los nazis para los franceses y Brenan hizo de corresponsal durante la Guerra Civil española y probablemente también de espía", según Santos, que apunta que el hispanista británico iba en bicicleta desde su casa de Churriana hasta Málaga para relatar los bombardeos en la Guerra Civil.

Ambos coinciden por tanto en su "resistencia antifascista", señala el artista, que en su investigación ha descubierto además que Baker actuó en dos ocasiones en Málaga, la primera en el Teatro Cervantes en 1930, cuando causó un gran revuelo, y la segunda en el parque de atracciones Tívoli World de Benalmádena en 1974, un año antes de su muerte.