Josep Maria Flotats: "El teatro de la palabra y la escucha es necesario"

Dejar espacio al "teatro de la palabra y de la escucha" como contrapunto a los espectáculos "que vemos mayoritariamente", que están "llenos de efectos, luces y movimientos", es algo "necesario" en la escena española actual, según el actor Josep Maria Flotats (Barcelona, 1939).

Este veterano de las tablas considera que esa necesidad existe no solo por los deseos de profesionales del sector como él sino también, pese a que a veces se piensa lo contrario, del propio público, de acuerdo a lo que ha podido comprobar con su más reciente trabajo, "Voltaire-Rousseau. La disputa".

Pese a ser una obra sin grandes montajes escénicos y que se centra fundamentalmente en el diálogo de los dos únicos actores que lo protagonizan (Pere Ponce y él), con lo cual se aleja de "un teatro de masas", ha sido acogido por los espectadores, que han llenado salas para verlo contra los pronósticos de algunos.

Todavía "hay público" para un tipo de teatro así, aunque algunos sostengan lo contrario, ha recalcado Flotats al presentar las dos funciones programadas este fin de semana en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria, apostillando: "Y no solamente hay público, sino que el público lo sigue, lo entiende y lo pide".

Desde ese parecer, se ha considerado "afortunado", por entender que su situación actual es de privilegio.

La razón es, según ha explicado, que, "en este mundo de ruido en que estamos, hacer un teatro que exige la escucha, y al que el público viene para eso, para escuchar, y hay un silencio absoluto salvo cuando hay risas, es fantástico". Y ha agregado: "Y, además, creo que es necesario".

Porque, según él, "es preciso no perderse en esta sociedad excitante de ruidos, de consumo inmediato, de cosas, cosas y cosas..., de más proyecciones y más movimiento y más música, porque parece que, si no, no es suficiente".

Josep María Flotats ha recordado que esos son pareceres que expresa desde su calidad de veterano y reputado intérprete, director escénico y de salas de teatro, funciones todas ellas que ha ido combinando a lo largo de su dilatada carrera profesional.