Josep Carreras, siempre con Montserrat Caballé

Irene Dalmases

No olvida Josep Carreras a su gran amiga Montserrat Caballé, ni los estelares momentos que vivieron juntos durante años en los principales coliseos de ópera de todo el mundo. Hoy no le ha vuelto a fallar y ha actuado en su Barcelona natal en un concierto benéfico a favor de la Fundación Montserrat Caballé.

Tres años hacía que no pisaba un escenario de la capital catalana, precisamente, desde que fuera uno de los invitados a la audición "La sonrisa de Montserrat Caballé" en el Gran Teatre del Liceu, el 12 de abril de 2019, cuando cantó "Dicintencello Vuie", en lo que fue una "ceremonia laica de despedida" de la soprano, fallecida el 6 de octubre de 2018.

Hoy, en el Auditori, en el segundo acto de este tipo que organiza la fundación, presidida por Montse Caballé Claus, Carreras ha interpretado cuatro temas, en una noche en la que han brillado las sopranos Montserrat Martí, Saioa Hernández y una Serena Sáenz, "on fire", así como la cantante Ruth Lorenzo, que ha interpretado los temas "Memories", de la obra "Cats", y "The way we were", popularizado por Barbara Streisand.

Pasaban unos minutos de las 20.30 horas y Montse Caballé, que ha ejercido de presentadora, ha pedido un recuerdo especial y un aplauso para dos personas fallecidas recientemente, Bernabé Martí, presidente honorífico de la fundación, y la mezzosoprano Teresa Berganza, patrona honorífica.

Tras recordar que la entidad, constituida a finales de 2019, tiene como objetivos principales ayudar a jóvenes talentos mediante becas y en el desarrollo de sus carreras artísticas, así como seguir organizando el Concurso Internacional de Canto, ha dado paso a Montserrat Martí, quien ha acometido el muy popular "O mio babbino caro", que tanto gustaba a sus progenitores.

Con el público en pie, ha sido recibido Josep Carreras, a continuación, quien ha interpretado la canción napolitana "Passione", acompañado al piano por Josep Buforn, el único músico en escena.

A lo largo de la velada, ha cantado, asimismo, en catalán, el "T'estimo", del noruego Edvard Grieg, y junto a Montserrat Martí ha entonado el "Non ti scordar di me", de Ernesto De Curtis, ambos emocionados recordando a la Caballé.

La joven Serena Sáenz, ya desde su primera aparición, vestida de bailarina y, llevada al escenario en una carretilla como si fuera una muñeca para cantar "Les oiseaux dans la charmille", de Offenbach, se ha puesto al público en el bolsillo, portentosa, demostrando por qué ganó el último Concurso Internacional de Canto Montserrat Caballé.

Tampoco ha decepcionado con el "Caro nome", de Rigoletto, ni, muy sobria, con la "Elegia eterna" de Granados.

Otra de las triunfadoras de la noche ha sido la madrileña Saioa Hernández, descubierta en las clases magistrales de Montserrat Caballé, que ya ha inaugurado temporada en la Scala de Milán y que mañana tiene actuación en Berlín.

Se ha hecho suyos el "Nel di della Vittoria", del "Macbeth" de Verdi, así como el "Sola, perduta, abbandonata", de Manon Lescaut de Puccini.

Montserrat Martí ha convencido, asimismo, con "Like a Dream", el tema que Vangelis compuso para su madre, y con "Je veux vivre", del "Romeo et Juliette" de Charles Gounod.

Con el público entregado y de pie, tras el dueto que ha interpretado al final, junto a Josep Carreras, los cinco intérpretes del concierto de hoy, junto al pianista Josep Buforn, han puesto el broche a la gala con "Torna a Surriento", de De Curtis, con el público aplaudiendo durante unos minutos.

Entre los espectadores de la gala, para la que se pusieron a la venta unas 2.00 entradas, con precios entre los 25 y los 55 euros, había personalidades de la vida cultural, social y económica catalana, como el presidente de la Fundación del Gran Teatre del Liceu, Salvador Alemany, el director artístico del Festival de Peralada, Oriol Aguilá, o el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.