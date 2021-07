José Sacristán, Premio Nacional de Cinematografía 2021

El actor José Sacristán ha sido distinguido con el Premio Nacional de Cinematografía 2021, ha anunciado este viernes el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, a través de Twitter.

El jurado le ha otorgado el galardón "por representar la historia viva del cine español de los últimos sesenta años y por haber encarnado como nadie las contradicciones, vicisitudes e idiosincrasia de una sociedad en transformación", según un comunicado posterior del Ministerio de Cultura y Deporte, que concede el premio.

La noticia ha trascendido antes de llegar a oídos del propio Sacristán, que estaba sin cobertura entre Segovia y Torrelodones (Madrid) rodando la próxima película de Fernando Colomo, "Cuidado con lo que deseas".

"En el Año Berlanga, reconocemos a uno de los actores más grandes de nuestra historia. Le he telefoneado y, cómo no, le he pillado rodando, al pie del cañón ¡Gracias Pepe por tanto, por todo! Un abrazo enorme", ha escrito el ministro.

El jurado ha señalado que ha trabajado con algunos de los cineastas más relevantes, entre los que destaca a Luis García Berlanga y Fernando Fernán Gómez, cuyos centenarios se celebran este año y con cineastas en activo como Carlos Vermut, Isaki Lacuesta o Javier Rebollo, "conectando con distintas generaciones y sensibilidades".

"Trabajador incansable, curioso, apasionado, versátil, ha pasado de la comedia popular de los sesenta y setenta a protagonizar películas de carácter social o thrillers, personificando también la propia evolución de nuestra cinematografía", añade el jurado.

"Y no solo ha destacado en el cine sino en el teatro o el musical, una referencia y personalidad indisoluble del imaginario cultural de nuestro país", precisa.

Dotado con 30.000 euros, el Premio Nacional de Cinematografía recompensa la aportación más sobresaliente en el ámbito del cine español puesta de manifiesto preferentemente a través de una obra o labor desarrollada durante 2020 y, en casos excepcionales, a una trayectoria profesional.

El jurado ha estado presidido por Beatriz Navas, directora general del ICAA y como vocales han estado presentes, a propuesta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, María Luisa Gutiérrez Gómez; a propuesta de Autores Literarios de Medios Audiovisuales, María Mínguez Pardo; a propuesta de la Unión de Actores y Actrices, Natalia Poza Maupain y a propuesta del ICAA, Juan Antonio Vigar Gutiérrez y Jaime José Pena Pérez.

También ha actuado como vocal la galardonada en la convocatoria de 2020, Isabel Coixet Castillo.

Sacristán debutó profesionalmente en el teatro en 1960, trabajo que, desde 1965, ha compaginado con el cine y la televisión hasta hoy.

En la década de los setenta participó en algunas de las comedias más representativas de la época, al tiempo que se reveló como un excelente actor dramático en trabajos como "Un hombre llamado Flor de Otoño", de Pedro Olea, "La colmena", de Mario Camus o "El pájaro de la felicidad", de Pilar Miró.

Ha trabajado con la gran mayoría de los cineastas del país de distintas generaciones, destacando en todo tipo de géneros, y en los últimos tiempos ha participado en películas con nuevos directores como Javier Rebollo ("El muerto y ser feliz", 2012), Carlos Vermut ("Magical Girl", 2014) o Kike Maíllo ("Toro", 2016).

Ha desarrollado también una parte de su carrera profesional en Argentina, donde se hizo popular en 1978 a raíz de "Solos en la madrugada". En ese país protagonizó un título de gran relevancia como "Un lugar en el mundo" (1992) de Adolfo Aristarain.

Además de su carrera como actor, ha dirigido "Soldados de plomo" (1983), "Cara de acelga" (1987), donde también fue el responsable del guion junto a Carlos Pérez Merinero, y "Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?" (1992).

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios, entre los que destacan dos Conchas de Plata del Festival de San Sebastián y un Goya. Su trayectoria ha sido reconocida con el Cóndor de Plata de Honor en 2011, el Premio Feroz de Honor a toda una carrera en 2014 y la Medalla de honor del Círculo de Escritores Cinematográficos en 2020.

Asimismo, en 2001 recibió la Medalla al Mérito de las Bellas Artes.