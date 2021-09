José Sacristán: Mario Camus hizo de todo y lo hizo todo bien

El actor José Sacristán, que fue amigo de Mario Camus y ha recibido su fallecimiento como "un palo", ha destacado, sin hablar aún en pasado, que el cineasta cántabro "ha hecho de todo y lo ha hecho todo bien, y le han salido auténticas obras maestras".

"Al margen de su calidad como director era un tío cojonudo", ha dicho a EFE Sacristán, que el próximo lunes recibirá en San Sebastián el Premio Nacional de Cinematografía 2021.

Preguntado si ése será un momento obligado para recordar a Camus, ha dicho que "igual no le gustaría a él". "Era muy reservado. No era dado a airear por ahí ningún tipo de cosa que no tuviese que ver con su trabajo. No sé que haré, ya veré, pero creo que no le gustaría", ha añadido.

Ha asegurado que el director de "Los santos inocentes" no puso reparos en "remangarse", que no se "arrugó" para hacer "de todo en el cine" y que además lo hizo "con una dignidad y con una alegría, sin un mal gesto".

"Está todo ahí; Raphael, Julio Iglesias, el western, o la película maravillosa que hizo con (Antonio) Gades, "El viento solano'. Y no digamos su 'Fortunata' y 'La forja de un rebelde'. Y sus últimas obras, tan personales, hurgando en la memoria", ha detallado.

"Realmente tengo un gran afecto por él. Es un tipo, como decía mi abuela Nati, de los que entran pocos en el kilo", ha afirmado el actor, que trabajó con él en una de sus grandes películas, "La colmena" y que ha recordado las "noches maravillosas" en las que Camus, Adolfo Aristarain y él pasaban hablando de cine durante la filmación de la serie de televisión "Los camioneros", en la que Sacristán ejerció de ayudante.

Ha subrayado que con los actores "no lo podía poner más fácil" y ha resaltado los trabajos de interpretación que logró "con todo lo que tocaba". "Ahí están 'La colmena', 'Los santos inocentes', 'La casa de Bernarda Alba. Sacaba de ti todo lo que tenías", ha recalcado.